Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 5’inci turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart'ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimlerin 5'inci tur oylamasından da sonuç çıkmadı. Seçimlerin 5'inci tur oylama sonuçlarına göre; Akarca 105, Kerkez 127, Şentürk ise 96 oy aldı. Adayların salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçime yarın 6'ncı tur oylamayla devam edilecek.Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle yapılmaya başlanan seçimlerde 5'inci tur oylama geride kaldı. İlk 4 tur oylama sonuçlarına göre adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenememişti. Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 5'inci tur oylamasında Mehmet Akarca, Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez yarıştı. Akarca 105, Şentürk 96, Kerkez 127 oy aldı. Beşinci oylamada da salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla yarın 6'ncı tur oylamayla devam edecek.