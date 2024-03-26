Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde dördüncü tur geride kaldı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle yapılmaya başlanan seçimler 4'üncü tur oylamayla devam etti. İlk 3 tur oylama sonuçlarına göre adaylar üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenememişti. Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 4'üncü tur oylamasında Mehmet Akarca, Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez yarışırken, bu turda da başkan seçilemedi. Seçimlerin 4'üncü turunda; Akarca 96, Şentürk 105, Kerkez 125 oy aldı. 4'üncü turda da sonuç alınamaması nedeniyle 5'inci tur oylamaya geçildi. Beşinci oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.