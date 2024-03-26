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Giriş Tarihi: 26.3.2024 11:12

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde dördüncü tur geride kaldı

Yargıtay Birinci Başkanlık seçimlerinde 4’üncü tur oylama sonuçlarına göre adaylar üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenemedi. Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 4’üncü tur oylamasında Mehmet Akarca 96, Muhsin Şentürk 105 ve Ömer Kerkez 125 oy aldı. Seçimler 5’inci tur oylamasıyla devam ediyor. Beşinci oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde dördüncü tur geride kaldı
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle yapılmaya başlanan seçimler 4'üncü tur oylamayla devam etti. İlk 3 tur oylama sonuçlarına göre adaylar üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenememişti. Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 4'üncü tur oylamasında Mehmet Akarca, Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez yarışırken, bu turda da başkan seçilemedi. Seçimlerin 4'üncü turunda; Akarca 96, Şentürk 105, Kerkez 125 oy aldı. 4'üncü turda da sonuç alınamaması nedeniyle 5'inci tur oylamaya geçildi. Beşinci oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.
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Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde dördüncü tur geride kaldı
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