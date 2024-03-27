AK Parti’den engelleri ortadan kaldıran hamle: Oy kullanmaya engel yok

Türkiye 31 Mart Pazar sabahı yerel yönetimlerde 5 yıl görev yapacak başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek. Seçimler için son düzlüğe girildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 17 Ocak'ta sona eren seyyar sandık uygulama başvurusunu kaçıran engelli vatandaşlar için AK Parti Ankara İl Başkanlığı devreye girdi. "Evinizden sandığa, sandıktan Türkiye Yüzyılı'na engel yok" projesi ile oy kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmış olacak. Seçim günü tek başına hareket edemeyen ve oyunu kullanacak olan engelli vatandaşlar sandığa taşınacak. Projeden faydalanmak isteyen engelli vatandaşlar AK Parti Ankara İl Başkanlığı ya da ilçe başkanlıklarını arayarak talepte bulunabilecek.