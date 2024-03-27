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Giriş Tarihi: 27.3.2024

AK Parti’den engelleri ortadan kaldıran hamle: Oy kullanmaya engel yok

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
AK Parti’den engelleri ortadan kaldıran hamle: Oy kullanmaya engel yok
Türkiye 31 Mart Pazar sabahı yerel yönetimlerde 5 yıl görev yapacak başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek. Seçimler için son düzlüğe girildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 17 Ocak'ta sona eren seyyar sandık uygulama başvurusunu kaçıran engelli vatandaşlar için AK Parti Ankara İl Başkanlığı devreye girdi. "Evinizden sandığa, sandıktan Türkiye Yüzyılı'na engel yok" projesi ile oy kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmış olacak. Seçim günü tek başına hareket edemeyen ve oyunu kullanacak olan engelli vatandaşlar sandığa taşınacak. Projeden faydalanmak isteyen engelli vatandaşlar AK Parti Ankara İl Başkanlığı ya da ilçe başkanlıklarını arayarak talepte bulunabilecek.
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AK Parti’den engelleri ortadan kaldıran hamle: Oy kullanmaya engel yok
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