Başkan adayı Muhammet Kökten hal esnafı ve üreticilerle bir araya geldi

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'i karşısında gören hal esnafı ve üreticiler, yaşadıkları sorunlara çözüm istediler. Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte adeta Karaçulha Toptancı Haline çıkartma yapan, Başkan Adayı Muhammet Kökten hal esnafı ve üreticiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Hal esnafı ve üreticilerin isteklerini dinleyen Kökten, esnaflar ve üretciler tarafından talep edilen hizmetler için, "Bu istekleriniz küçük şeyler. Bir telefon ile çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Hal esnafının ve üreticilerin daha rahat koşullarda çalışması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen, Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, 31 Mart seçimleri için destek istedi.