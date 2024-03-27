Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: "Kırıkkale CHP'ye oy verme yanlışına düşmez"
Giriş Tarihi: 27.3.2024 22:24

Başkan Erdoğan: "Kırıkkale CHP'ye oy verme yanlışına düşmez"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kırıkkale CHP'ye oy verme yanlışına Allah'ın izniyle düşmez. Ben buna inanıyorum" dedi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Başkan Erdoğan: Kırıkkale CHP’ye oy verme yanlışına düşmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de düzenlenen bir iftar programında Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İftardaki katılımcılara seslenen Erdoğan, "Rabbim gerek iftarlarınızı gerek teravihlerini kabul buyursun. Şimdi artık seçime doğru yaklaştık. Sandığın sesleri geliyor ve siz bu sandığı Kırıkkale'de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Kırıkkale'deki bu müjdeyi Pazar günü sizlerden bekliyorum" diye konuştu.

Diyarbakır ve Batman mitinglerinden sonra İstanbul'a geçtiğini kaydeden Erdoğan, "Batman'dan az önce İstanbul'a bindim. Yarın da inşallah Bursa ve Kocaeli'de programlarım var. Oralara katılacağım. Artık seçim öncesi son turlarım olacak. Kırıkkale'den müjdeyi bekliyorum. Bu vesileyle de gerek Mehmet kardeşimi gerekse tüm Kırıkkaleli kardeşlerimi biz zafer edası içerisinde kucaklıyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, "Kırıkkale, CHP'ye oy verme yanlışına Allah'ın izniyle düşmez. Ben buna inanıyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan: "Kırıkkale CHP'ye oy verme yanlışına düşmez"
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