Bu tünel çileyi bitirdi... ‘Ömrümüze ömür kattı’

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli kış mevsiminin bölgede etkili olduğu yağmur ve karlı havalarda sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Tünel eski güzergah üzerinde bulunan 90 adet virajı ortadan kaldırdı. Zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlayan tünel, Trabzon- Gümüşhane arasındaki seyahat süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdü.Zigana Dağı'nın eteğinde çift tüp olarak 2x14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz yıl 3 Mayıs 2023 tarihinde ulaşıma açıldı. Karbon salınımını 16 bin 598 ton azaltarak sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayan tünel projesi geçtiğimiz yıl 'Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünyada birinci seçilmişti.Yeni Zigana Tünelini kullanan kamyonet sürücüsü Onur Hellaç (42), "Eskiden çektiğimiz kar-kış, zincir bağla gibi sıkıntılar yeni ve modern tünellerle sona erdi . Artık konforlu ve güvenli rahatça ulaşımımızı sağlıyoruz. Hayal değil, Cumhurbaşkanımız sayesinde gerçek oldu. Yeni tünel sayesinde eski zorluklar ortadan kalktı. Sürücüler rahata kavuştu. Devletimize minnettarız"dedi.Kamyonet sürücüsü Orhan Bayram (55 ) ise, "Eskiden Zigana tünelinde çok çileler çekerdik. Araçlarımız çok zarar görürdü .Zorla tırmanıp, yavaşça inerdik. Yapılan yeni tünel ömrümüze ömür kattı. Dağ, bayır ortadan kaldırdı. Konfora ve rahatlığa kavuşturdu. Ayrıca Uluslararası ödül alması da Türk milleti olarak bizleri gururlandırdı. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diye konuştu.