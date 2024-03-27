CHP’de bir cinsel saldırı skandalı daha: Önce taciz sonra silahlı tehdit

CHP'deki taciz, tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre; Ankara'da CHP Mamak İlçe Sekreteri olarak görevli Hasan A. 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında partide görevli evli bir kadınla yakınlık kurmak istedi. Kadının teklifi reddetmesi üzerine ısrarlarına devam eden Hasan A. kadına cinsel saldırıda bulundu. Hasan A. kadına silah fotoğrafları göndererek tehdit etmeye başladı. Geçen ay yaşanan olayların ardından partili kadın, yaşananları kocasına anlattıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu ve Hasan A. tarafından kendisine gönderilen mesajları ve silah fotoğraflarını da savcıya verdi.Gözaltına alınan Hasan A, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Hasan A. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hasan A. sorgusunda mağdur ile birlikte tatile gittiklerini öne sürüp, rızasıyla görüştüklerini öne sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Hasan A. 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.