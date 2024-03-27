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Giriş Tarihi: 27.3.2024 18:09 Son Güncelleme: 27.3.2024 18:30

CHP’li Menteşe Başkan Adayı Gonca Köksal’a rüşvet soruşturması

Muğla’da CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayda göre Köksal’ın, imar komisyon başkanıyken usulsüzlük yaptığı anlaşıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Başkan Adayı Gonca Köksal’a rüşvet almak suçundan soruşturma başlatıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
CHP’li Menteşe Başkan Adayı Gonca Köksal’a rüşvet soruşturması

Muğla'da CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayda göre Köksal'ın, Menteşe Belediyesi İmar Komisyon Başkanıyken usulsüzlük yaptığı anlaşıldı. Ses kaydında Köksal'ın &quot;Ben İmar Komisyonu Başkanı olduğum için talebinizin komisyondan geçmeme şansı söz konusu değil. İçiniz rahat olsun. Fakat araya başka insanlar girdiği için onlara da bir şeyler vermek gerekiyor. O yüzden rakam böyle&quot; şeklinde konuştuğu duyuldu. Telefonu kapattıktan sonra ise, &quot;Adamın olmayacak işini çözüyorum. Hala bana pazarlık yapıyor&quot; ifadelerini kullandığı belirtildi.

KÖKSAL'A RÜŞVET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Çıkan haberler, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, ses kaydı videoları ve ayrıca Y.S.K. isimli bir vatandaşın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu yazılı suç duyurusuna istinaden, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay tarihinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Komisyon Başkanı olan Gonca Köksal hakkında rüşvet almak suçundan soruşturma başlatıldı.

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CHP’li Menteşe Başkan Adayı Gonca Köksal’a rüşvet soruşturması
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