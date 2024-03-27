CHP’li Menteşe Başkan Adayı Gonca Köksal’a rüşvet soruşturması

Muğla'da CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayda göre Köksal'ın, Menteşe Belediyesi İmar Komisyon Başkanıyken usulsüzlük yaptığı anlaşıldı. Ses kaydında Köksal'ın "Ben İmar Komisyonu Başkanı olduğum için talebinizin komisyondan geçmeme şansı söz konusu değil. İçiniz rahat olsun. Fakat araya başka insanlar girdiği için onlara da bir şeyler vermek gerekiyor. O yüzden rakam böyle" şeklinde konuştuğu duyuldu. Telefonu kapattıktan sonra ise, "Adamın olmayacak işini çözüyorum. Hala bana pazarlık yapıyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.