DEAŞ operasyonu; 147 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 30 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Operasyonlarda emeği geçen kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.