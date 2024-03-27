Demirkol’dan net vaat: Emeklilere bayramda 5 bin TL

Emekliler için belediye imkanlarından pozitif ayrımcılık yapacak projeler geliştireceklerini ifade eden Demirkol, sosyal hizmetler, eğitim programları, sağlık hizmetleri ve ekonomik destekler sunacağını söyledi.

Huzur dolu bir Bolu için emekli vatandaşların her daim yanlarında olacaklarının altını çizen Demirkol yaptığı açıklamada şunları kaydetti, "Kıymetli emeklilerimiz, ulu çınarlarımız. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Kıymetinizin bilindiği, huzurlu bir Bolu için sizlere müjdelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın tüm emeklerimize vermiş olduğu bayram ikramiyelerine ek olarak biz de ilimizdeki ihtiyaç sahibi tüm emeklerimize dini bayramlarda 5'er bin lira ikramiye vereceğiz. Ayrıca sizlere tanımlayacağımız vefa kartlarıyla su faturalarında yüzde 50'den başlayan indirimler, evinde öğrencisi olanlar için burs ve eğitim destekleri, mahalle konaklarında ve yaşlı sağlığı merkezlerimizde ücretsiz ikramlar ile yanınızda olacağız. Sizler bizim başımızın tacısınız. 31 Mart yerel seçimlerinde sizlerin desteği ile Bolu kazanacak hiç kimse kaybetmeyecek."