Esat Tanık’tan duygulandıran mektup

Seçim sürecinde kendisini yalnız bırakmayan Çeşmelilere teşekkür eden Tanık mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Değerli Çeşmeli büyüklerim, sevgili kardeşlerim…Dört mevsim yaşayan ve yaşanacak bir Çeşme hedefimizi gerçeğe dönüştürmek için yapılacak 31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bu süreçte, sevgili eşim Yankı ve kızım Elya ile ilçemizin her bir köşesini adım adım gezdik. Sizlerle birebir sohbetlerimizde, yaşadığınız sorunları, beklentilerinizi ve hayallerinizi dinledim. Çeşme'nin güzelliklerini ve zorluklarını birlikte konuştuk. Çeşme'nin bir evladı olarak beni büyük bir sevgi, dostluk ve içtenlikle bağrınıza bastınız. İnandınız, güvendiniz. Her birinizin gözlerinde gördüğüm umut ve samimiyet, beni daha da motive etti.

Yüzünüzdeki tatlı gülümsemeyi, içten merhabanızı, sımsıcak sohbetinizi verdiğiniz sakızlı kahveyi, Arnavut böreğinizi, Çeşme kokulu çayınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Zaten; sizlerin desteği ve güveni olmadan bu yola çıkmamın anlamı olmazdı. Bu süreçte en büyük teşekkürü aslında sizler hak ediyorsunuz. Çünkü bana, özlenen Çeşme için projelerimi ve hayallerimi paylaşma fırsatı verdiniz. Destekleriniz, içten sohbetlerimiz ve gülüşleriniz benim tüm yaşamım boyunca taşıyacağım büyük bir gurur nişanı olacak... Güzel Çeşmemizin geleceği için 31 Mart'ta oyunuzu kullanmak için sandık başına gittiğinizde ortak değerlerimiz ve yarınlarımızın hayali olan Çeşme'nin gerçek olması için çok büyük bir adım atacaksınız. Bu seçimde, birlikte daha güzel günlerin, daha parlak yarınların kapılarını açmak sizin elinizde. Her zaman söylediğim gibi 'Hizmetin partisi olmaz'.

Sevgi de paylaştıkça çoğalır. Biz hizmeti getirmek, sevgiyi çoğaltmak için hazırız!

Ben, (varsa) tüm haklarımı size helal ediyorum. Siz de hakkınızı helal edin!

Değerli tüm Çeşmeli büyüklerimin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öpüyorum…

İyi ki varsınız! İyi ki Çeşme'miz var..."