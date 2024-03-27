İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan gençlere mektup: Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak

Sizleri bekleyen geleceği güvenle inşa etmek ve İstanbul'da endişesiz bir yaşam sürmeniz için çok çalıştım. Birçok proje geliştirdim. Bilim insanlarının işaret ettiği o kaçınılmaz gün gelmeden yani deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren yapacağımız işler sayesinde depreme hazır bir İstanbul'da, evinizin huzuru ve odanızın sıcaklığı sizi sarmaya devam edecek. İşte size sözüm budur!" ifadelerini kullandı.

"DEPREM KAPIYI ÇALMADAN, HER ŞEY ALTÜST OLMADAN İSTANBUL KAZANACAK!"

İstanbul'u en hızlı şekilde depreme hazırlamak amacıyla yola çıktığının altını çizen Kurum, "Açık ve net konuşacağım. Deprem geldiğinde sizce kimin algı yönetimi ya da şov yaptığının, kimin rakibine sataştığının bir önemi olacak mı? Elbette hayır. İşim ne oyun oynamak ne de rol yapmaktır. İşim; İstanbul'u olabildiğince en erken vakitte depreme hazır hale getirmektir.