Kökten: Hizmet üretmeye geliyoruz, mazeret üretmeye değil

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Çamköy kapalı pazar yerinde mahalle sakinleri ile buluştu. Katılımın yoğun olduğu programa AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, MHP Fethiye İlçe Başkanı Abdülkadir Tekin, Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke, belediye meclis üyesi adayları ve partililer katıldı. Yaptığı konuşmada projelerini anlatan Kökten, kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi.

2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un körfezi 250 milyon TL'ye temizleyeceklerini hatırlatan Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, bir başka adayın ise büyükşehir belediyesi ile bu işi 125 milyon TL'ye çözüme kavuşturacağı yönünde söylemde bulunduğunu ifade etti. Sadece halka projelerini anlattığını kaydeden Başkan Adayı Kökten, kimseye kötüleyerek bir yere gelmediğini belirtti.

OTGÖZ "ZAMANI GELDİ"

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise yaptığı konuşmada, "Fethiye'de değişim zamanı geldi. Bunun kararını da sizler vereceksiniz. Önümüzde artık sayılı günler kaldı. 31 Mart Pazar günü oy kullanacağız. Ondan sonra kim kazanırsa, başımızın üstünde yeri var. Muhammet başkan kazanırsa, biz sonuna kadar Fethiye için çalışacağız" dedi.

KÖKTEN "BİZİM PROJELERİMİZ İLE UĞRAŞMAYIN"

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, "2019 yılında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fethiye'ye geldiği zaman körfezi 250 milyon TL'ye temizleyeceğini söyledi. Birisi de çıktı, büyükşehir belediyesi işbirliğinde körfezi 125 milyon TL'ye temizleyeceğini dile getirdi. Her defasında bu iş için gemilerin geleceğini söyledi. Artık bizim bunlara karnımız tok. Yapacak olduğunuz işleri anlatın. Birbirinizle aranızda yaptığınız muhabbetlere bizi karıştırmayın. Biz halkımıza projelerimizi anlattık, sizle işimiz yok. Bizim hiçbir arkadaşımızın eksiği ile işimiz yok. Biz kimseyi kötüleyerek, bugünlere gelmedik. Ne oldu da bu kadar panik oldunuz. Her iki taraftaki arkadaş, durmadan bizi eleştiriyor. Muhammet Kökten geldiği için panik oldular. Eğer biz konuşacak olursak, daha çok konuşuruz. Lütfen bizim projelerimiz ile uğraşmayın. Kendi aranızda oynayın, biz sizin oyununuza gelmeyiz. Bir arkadaşlardan biri çıkmış diyor ki, 4 gün kala gemileri getirecek; seçim vaadi. Göstermelik gelecek ve dönecek diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu zamana kadar yerine getirmediği hiçbir sözü olmamıştır" diye konuştu.