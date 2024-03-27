MHP Afyon İl Başkanı Ahmet Kahveci: Burcu hanım siyasetçi değil, tiyatrocu olmalıdır

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Danaoğlu, KAÇEP İl Başkan Yardımcısı Nesrin Çelikbilek ile basın toplantısı düzenleyen MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Anketlerde yüzde 10 önde çıkıyoruz" çıkışına tepki gösterdi. CHP Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ı matematik hesabı yapmasını bilmediğini söyleyen Kahveci, "Kendisi aslıda siyasetçi değil, tiyatrocu olmalıdır. Hanımefendi Afyonkarahisar'da olmayan bir DEM'le başladı sağ seçmenin oyunu almak için ama aynı zamanda İmamoğlu ile birlikte kurguladı. İstanbul'da İmamoğlu DEM'e sahip çıkacak. Afyonkarahisar'da olmayan bir DEM'i kast ederek her iki tarafın oylarını artırma hesabı yapmışlar" dedi.

BURCU HANIM YANLIŞ GÖRMÜŞ OLABİLİR

Afyon'un tamamında CHP'nin bir önceki seçinde almış olduğu yüzde 10 oyu bile olmadığını ifade eden Kahveci, "170 bin seçmenin olduğu bir yerde eğer Burcu hanım yüzde 10 öndeyse 80 bin oy alması gerekiyor. Geçen seçimlerde aldığı oy ile bu seçimde oy oranında baktığımızda bir matematik dehası olması gerekiyor. Biz bazı yapılan anketleri takip ediyoruz. Taraflı olanlarda var, olmayanlarda var. Bir aday eğer anket olarak öndeyse bütün anketlerde önde olması gerekiyor. Ama biz anketlerde hiçbir partiden geri değiliz. Hanım efendi bence kendisi bir daha kontrol etsin yanlış görmüş olabilir" diye konuştu.

BUNLAR BİRBİRİNİN KOPYASI BİLE DEĞİL, AYNISIDIR

Bazı vatandaşların ve CHP'lilerin, AK Parti ve MHP'yi kast ederek, "Aynısı varken neden kopyasına oy verilim" sözlerini de eleştiren MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci, "O zaman DEM ile CHP aynı değil mi? O zaman CHP'ye oy verirken DEM'e oy vermiş olmuyor muyuz.? Bunlar birbirinin kopyası bile değil, aynısıdır. Bunlara niye oy veriyoruz. MHP'nin 50 yıllık siyasi birikim içerisinde örf, adet, gelenek ve görenekleriyle diğer partilerden farklıdır. Bizi AK Parti ile bir tutmak mümkün değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile bizim genel seçimlerde bir ittifakımız oldu. Bu ittifak Adalet ve Kalkınma Partisi ile dış politikada, ülkenin menfaatlerini gerektiren konularda mutlaka beraber hareket ederek seçime girdik. Yerel seçimlerde projeleri farklı, adayı farklı, vizyonu ve misyonu farklı bir adayla biz seçime giriyoruz. Burada yerel seçim olduğu için tabi ki tercihler farklı olabilir. Ama şu var, insan asla ve asla kan davalısı olduğu bir yere bulunamaz ve oy veremez."

SEÇİM KANUN VE KURULLARINA UYULMADI

Seçimlerde son viraja girildiğine dikkat çeken Kahveci, "Şu ana kadar hiç yaşanmamış bir seçim ortamı yaşadık. İnsanların fikri yapılarının olmadığı ya da farklı partilerde farklı görüşlere sahip olan partilere bile insanların geçiş yapabildiği, artık adına hesap mı denir çıkar mı denir bilemem ama farklı farklı yerler olduklarını gördük. Bu seçimde yine çok fazla seçim kanun ve kurullarına uyulmadı" dedi.

SEÇİMİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Pazar günü yapılacak olan seçimi alacaklarını söyleyen Kahveci, "Siyasi gücün fazla olduğu partilerin siyasi güçlerini kullanarak farklı ortamlarda kendileri için oy devşirme adına çok farklı davranışlar içinde olduğunu hep birlikte izledik ve gördük. İnşallah Pazar günü yapılacak seçimlerde öncelikle milletimize devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimi alacağımıza inanıyoruz. Seçimi aldıktan sonra da projeleri alıp, tamamlayıp gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bizler görevimizden fazlasını yaptık. Elimizden geleni değil, gereğini yaptık" ifadelerini kullandı.