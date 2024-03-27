Milletimizle aramızı açmaya çalışanların oyununu bozacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki seçim mitinglerinde onbinlerce vatandaşa hitap etti:Aksaray'ın geçen yıl 14-28 Mayıs seçimlerinde de coşkusunu sandığa yansıttı. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 70'i, cumhurbaşkanlığında yüzde 75'i aşkın oy oranıyla verdiği destek için Aksaraylılara şükranlarımı sunuyorum.Ülkenin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak milleti karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Bu çevreler, Türkiye'yi mevcut kazanımlarından edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmayı amaçlıyor.Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Biz bu senaryoyu defalarca gördük. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 31 Mart bu kirli ve kibirli zihniyetten kurtuluşun miladı olacak.CHP'de genel başkandan başka hiçbir şey değişmedi. Çırak genel başkan, selefinden bile fason çıktı. Şaft kaydı, dingil kırıldı, motor su kaynattı. Özgür efendinin deste deste taşınan eurolar, dolarlar hakkında ağzını bıçak açmıyor.Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Enflasyonu kontrol altına almayı başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim, dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Nasıl daha önce daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek, aynı başarıyı tekrarlayacağız.Geçmişte Türkiye'yi asırlık altyapı ihmallerini telafi ederek nasıl 2023'e hazırladıysak şimdi de çok daha fazlasını yaparak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Ülkemizi bugüne kadar 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüteceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda asırlık ihmalleri telafi ediyor, eksikleri tamamlıyoruz. Bugün ülkemizin yeni vizyonuna, yeni hedeflerine uygun şekilde kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde dünya ile yarış halindeyiz. Daha yapmamız gereken çok iş varBir yanımızda Rusya-Ukrayna savaşı alevlenerek sürüyor. Diğer yanımızda İsrail'in kadın çocuk demeden katlettiği Gazze halkının yaşadığı vahşet giderek derinleşiyor. Balkanlardan Kafkasya'ya her yerde gerilim artıyor. Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle şahit oluyoruz. Üstelik son 10 yıldır maruz kaldığımız sayısız saldırıyla biz de bu felaket tablosunun içine çekilmek isteniyoruz. Yaşadığımız depremlerin omuzlarımıza bindirdiği yükü bunlara ilave etmek gerekir.Milletçe, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz için karşılaştığımız badireleri birer birer atlatarak, bugünlere gelebildik. Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi daha da güçlendireceğiz, ordumuzu daha da güçlendireceğiz, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz, aile yapımızı daha sıkı sıkıya sahip çıkacağız, gençlerimize, çocuklarımıza daha sıkı sahip çıkacağız, medeniyet mirasımıza daha sıkı sahip çıkacağız, imanımızdan, inancımızdan taviz vermeyeceğiz, hayallerimizden, hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz, hiçbir alanda kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Hep ileri gideceğiz, hep büyüyeceğiz. Hep beklenen olacağız. Çünkü biz, Türkiye'yiz. Çünkü biz, Türk milletiyiz. Çünkü biz kendi milletimizin iftiharı, mazlumların ve mağdurların umuduyuz. Cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadıklarımızdan aldığımız dersler ışığında önümüzdeki asrı kendi çağımız yapmakta kararlıyız.Aksaray'a 88 milyar liralık yatırım yaptık. Kırşehir, Kesik Köprü ve Aksaray-Ortaköy yollarındaki çalışmaların devam ediyor, 2026'da bitirecek. Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya- Antalya hızlı treninin proje çalışması tamamlandı, Aksaray-Ulukışla-Yenice, hızlı tren hattında ihale safhasına yaklaştı. Jeotermal kaynaklı sera organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde çoğu kadın, 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.