Oyunu sağlam İstanbul için kullan

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'yı kapsayan şehir turu sonrası Eyüpsultan'da vatandaşlara hitap etti. İstanbullulara emanetine sahip çıkma çağrısı yapan Kurum, İBB yönetimini de sert sözlerle eleştirdi:Mevcut İBB yönetimi İstanbul'a verdiği sözleri unuttu, hizmet etmedi. İsrafı burada bitirdik deyip israf yaptılar ve İstanbul'u bir rant olarak gördüler. En acısı da İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcadılar.Bizim hayalimiz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü yapmak, trafik çilesini bitirmek, her sokağında huzur ve güveni sağlamak. Bir elimizde kentsel dönüşümü, bir elimizde metro projelerini, bir elimizde inşallah çocuklarımızın geleceğini inşa edeceğiz.31 Mart'ta gelin İstanbul'un emanetine, geleceğine sahip çıkalım. Çünkü bu emanet bize Sultan Fatih'in emanetidir. Bu emanet bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Bu İstanbul bize rahmetli Erbakan hocamızın emanetidir. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. İstanbul bize Alpaslan Türkeş'in emanetidir. İstanbul bize 22 yıldır İstanbul için, Türkiye için gecesini gündüzüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Murat Kurum, Şişli'de bir otelde düzenlenen "Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması"nda yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:Bugün İstanbul'da Romanlara kırgın baharlar yaşatıldığını biliyorum. Hepimiz bu aziz şehirde yaşadığımız eziyetten çok muzdaribiz. Ama Romanların söylediği gibi 'Yol hedefin bir parçasıdır.' Size söz veriyoruz, biz İstanbul'umuzu, Roman kardeşlerimizi asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. 31 Mart'ta gelin, gerçek belediyecilikten, İstanbul'un geleceğinden, sağlam İstanbul'dan yana olun. Haydi İstanbul, şehrine oy ver ki bu aziz kent hizmet bulsun, huzur bulsun, mutluluk bulsun.