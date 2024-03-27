Sınav sorularını çalan FETÖ’cüler yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Maliye Bakanlığında vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişi, gelir uzmanı olan şüphelilerin örgüt sorumluları tarafından operasyonel hat kullanarak oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu ve örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlarla ardışık olarak ve örgüt iltisaklı meslek mensuplarınca arandıkları belirlendi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen 2 şüpheliye Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.