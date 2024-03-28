1.5 milyarlık malı niye sakladın

Yerel seçim çalışmaları kapsamında megakenti karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün seçim otobüsüyle ziyaret ettiği Ümraniye, Tuzla, Kartal ve Ataşehir'de vatandaşlara seslendi. Akşam da Mehmet Çakır Kültür Merkezi'ndeki "Rizeliler ile İftar Programı"na katıldı. Yaptığı konuşmalarda İstanbul'un iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğunu vurgulayan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanını eksik göstermesini de sert dille eleştirdi. Kurum şunları söyledi:Sen mal beyanında 1.5 milyar liralık malı İstanbullu hemşerilerimizden niye saklarsın, niye açıklamazsın? Biz afet bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, bunlar kendi konforları için burada villa inşaatlarını yürütüyorlarmış. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul'a, Ümraniye'ye harcayacağız.İstanbul'un kaynaklarını 'yetimin hakkıdır' demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımız arasında bile 'ev hanımları' ve 'çalışan kadınlar' diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. Bugün o sözleri bile hatırlamıyorlar.İstanbul'un gücü her şeye yeter. Ama sen bu gücü İstanbul için kullanırsan, harcarsan, emek verirsen. Ama sen bu gücü rant olarak görüp, orada kapalı kapılar arkasında burayı herkese peşkeş çekmeye kalkarsan olmaz, İstanbul o zaman üzülür. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını inşallah 3 gün sonra soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart gelecek, sandık gelecek, hesap kesilecek.Birileri telaşlı, şimdi rezervasyon yapıyorlar, hangi tatil beldesine gitsek diye. Şimdiden ayıracaklar ucuz diye. Uzun bir süre onları inşallah 31 Mart'ta çok sevdikleri tatile göndereceğiz.Milletimizin elini tutacağız, milletimizin gönlüne gireceğiz, hep birlikte 'Yeniden İstanbul' diyeceğiz. Hep birlikte İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız. Türkiye Yüzyılı'nın ön sözünü İstanbul'dan yazacağız.Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında gençlere, dijital mektup gönderdi. Mektubunda "İstanbullu Genç Kardeşim" diye seslenen Kurum, olası İstanbul depremiyle ilgili önlemleri alacağını kaydetti. Kurum, "Sizleri bekleyen geleceği güvenle inşa etmek ve İstanbul'da endişesiz bir yaşam sürmeniz için çok çalıştım. Birçok proje geliştirdim. Bilim insanlarının işaret ettiği o kaçınılmaz gün gelmeden, yani deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren yapacağımız işler sayesinde depreme hazır bir İstanbul'da, evinizin huzuru ve odanızın sıcaklığı sizi sarmaya devam edecek. İşte size sözüm budur" ifadelerini kullandı.Murat Kurum, dün sabaha karşı Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Kurum, "Bayrampaşa halimiz, İstanbul'umuzda sebze ve meyve temininde önemli bir yere sahip. Buraya yıllık 3 milyon ton ürün girişi gerçekleşiyor. Hem halimizi yaşatmak, hem esnafımızın sorunlarını giderip ayakta tutmak için, 1 Nisan sabahı halimizde çok güzel çalışmalar yapacağız. 1986 yılında yapılan halimiz yapısal anlamda esnafımızın taleplerini, ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ni esnafımıza yakışır bir şekilde baştan aşağı yenileyeceğiz" dedi.