Bakan Güler: “Terör yok olana kadar operasyonlar sürecek”

BU SIKINTILI GÜNLERİ BİRLİKTE GERİDE BIRAKACAĞIZ

"Zira sizler; toplumun her kesimine rehberlik etmekte, değerlerimize sahip çıkmakta ve bu şekilde birleştirici bir rol üstlenmektesiniz. Bu kapsamda sizlere de önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Desteğiniz, tecrübeniz ve ferasetiniz, Hatay'ın yeniden eski güzel günlerine dönmesi, Hatay'ı Hatay yapan değerlere sahip çıkılması açısından kritik önemdedir. Sonuç olarak şanlı tarihimiz boyunca, maruz kaldığımız türlü felaket ve zorlukları nasıl ki devlet ve millet olarak daima birlik ve beraberlik içerisinde aşmayı başardıysak bu sıkıntılı günleri de yine hep birlikte omuz omuza geride bırakacağız." dedi.

ROKETSAN, KIRIKHAN'DA TESİS KURACAK

ROKETSAN'ın Kırıkhan'da silah ve roket sistemleri üretecek bir tesis kuracağını belirten Bakan Güler, "Depremden en çok etkilenen ilimiz olan Hatay'ımızı güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak ve şehrimize daha güzel bir gelecek oluşturmak, en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ülkemizin son yıllardaki gelişiminde, lokomotif sektörlerden biri olan savunma sanayinin oluşturacağı etkiyi kayda değer buluyoruz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, deprem bölgelerinin savunma sanayinin yeni gelişim merkezleri olmasına yönelik yatırım programları oluşturulmaya başlandı. Bu kapsamda, ülkemizin savunma sanayisindeki öncü kuruluşlarından olan ROKETSAN; Kırıkhan'da silah ve roket sistemleri üretecek bir tesis kuracak. PAVOTEK firması da bilişim ürünleri tesisini hayata geçirecek. Buna yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Yapılacak bu gibi yatırımlar, Hatay'ımızın ekonomik ve sosyal kalkınması ile istihdamına ciddi katkılar sağlayacaktır.

Şu hususu özellikle ifade etmek isterim ki Hatay'ın bizler için önemi çok büyüktür. Bu doğrultuda gerekli alt ve üst yapıyı kurarak deprem sonrasında başka şehirlere göç eden kardeşlerimizin geri dönüşlerini sağlamak için gayret gösteriyor; Hatay'ı eskisinden daha güvenli ve daha görkemli hâle getirmek hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Desteklerinizle, Hükûmetimiz ve mahallî idarelerimiz, hep birlikte el ele vererek 'Durmaksızın Hizmet' anlayışı ile Hatay'ı mamur hâle getirinceye kadar çalışmalarımıza artan bir tempoyla devam edeceğiz. Böylece Hatay'ı yeniden imar edip şehrimizin kalkınma ve refah seviyesini artırırken, ülkemizin gücüne de güç katacağız."

TEHDİTLERİ KAYNAĞINDA BERTARAF EDİYORUZ

Asırlardır, hep birlikte, bir arada al bayrağımızın altında yaşadığımız aziz vatanımız, başta kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere atalarımızın ortaya koyduğu emsalsiz gayret ve fedakârlıklarla bizlere emanet edilmiştir. Bu kutsal mirasa en iyi şekilde sahip çıkmak, ülkemizi her alanda daha da geliştirmek ve bu mirası gelecek nesillere daha güvenli ve müreffeh bir şekilde aktarmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bunun bilinciyle Millî Savunma Bakanlığı olarak bizler de devletimizin bekası, 85 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alıyor; son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ediyoruz."

OPERASYONLAR ARALIKSIZ OLARAK SÜRECEK

"Kazandığımız başarıları daha geliştirmek ve nihayetinde terör belasını tamamen ortadan kaldırmak için kararlıyız. Kahraman Mehmetçiğin yürüttüğü operasyonlar, teröristlerin bu coğrafyadan tamamen yok olması için aralıksız sürecek. Terörle mücadelemizin yanı sıra; Hudut güvenliğimizin sağlanmasından Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunmasına, Uluslararası güvenlik, barış ve istikrara sunduğumuz önemli katkılardan ordumuzu yerli, millî ve modern teknolojiye haiz sistemlerle donatmaya kadar birçok görev ve faaliyeti de aynı anda başarıyla yerine getiriyoruz.

ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN FEDAKÂRLIKLARININ KARŞILIĞINI ÖDEYEMEYİZ

Türkiye; köklü tarihi, stratejik konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkân ve yeteneklerle, dünyada söz sahibi ülkelerden biridir. Özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, içeride çok daha gelişmiş, dışarıda ise çok daha güçlü ve gıpta edilen bir ülke konumuna ulaştık. Ancak geldiğimiz bu seviyeyi asla yeterli görmüyoruz. Ülkemizin şu ana kadar her alanda elde ettiği başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir.

Bu doğrultuda Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihî dönemde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu, ancak onların taşıdığı şanlı sancağı, gururla daha ileriye taşıyarak ödeyebiliriz.

Şu ana kadar elde edilen tüm başarılarda elbette en büyük pay, kahraman şehit ve gazilerimize aittir. Şehit ve gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri, Türk cesaret ve fedakârlığının gurur timsali, mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır. Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve siz değerli şehit ve gazi ailelerimizin fedakârlıklarının karşılığını asla tam olarak ödeyemeyiz." diye konuştu.