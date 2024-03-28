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Giriş Tarihi: 28.3.2024 16:32

Bakan Yerlikaya’dan güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir katılımıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, 31 Mart’ta gerçekleşecek olan mahalli seçimlerin güvenliği başta olmak üzere terör ve istihbarat konuları ele alınırken 1 Ocak 2024- 27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşen operasyonlar hakkında veriler paylaşıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Yerlikaya’dan güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen güvenlik toplantısında; 31 Mart'ta gerçekleşecek olan mahalli seçimlerin güvenliği başta olmak üzere terör ve istihbarat konuları ele alındı. Bakan Yerlikaya, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu ifade ederek, "İçişleri ailesi olarak, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Bizim için asıl olan halkımızın iradesinin sandığa tam anlamıyla yansımasıdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde oyunu kullanmasıdır" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

Tüm suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmeye devam ettiğinin altını çizen Bakan Yerlikaya, 1 Ocak 2024- 27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşen operasyonlar hakkında paylaşımı ise şöyle;

"Organize suç örgütlerine yönelik, 289 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucu 82 organize suç örgütü çökertildi. 1874 şahıs gözaltına alındı. Bunların 757 'si tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 bin 972 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda; 7 bin 598 zehir taciri tutuklandı.
DEAŞ terör örgütüne yönelik 405 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda; 213 şahıs tutuklandı.
ETÖ terör örgütüne yönelik, 1163 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda; 277 şahıs tutuklandı.
Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik olarak 7 bin 526 Kırsal ve Şehir operasyonları düzenlenirken operasyonlar sonucunda; 443 şahıs tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik, bin 736 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda; 970 şahıs tutuklanırken 381 şahsa adli kontrol kararı verildi."

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Bakan Yerlikaya’dan güvenlik toplantısı
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