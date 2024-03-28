Başkan Kılıç ifade verdi: Çanta çanta taşınan paralarda ne belge var ne makbuz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturma; ilçe belediyelerinden taşınan paralarla ilgili ifadeler doğrultusunda genişletiliyor.Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Küçükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesi Turgay Özcan ifadeye çağrılmıştı.Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül'ün "Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik" şeklinde işaret ettikleri Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı."Şüpheli" sıfatıyla ifade veren Kılıç, 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Bir Tuğla da Sen Koy' bağış kampanyasına 50 bin Türk lirası bağış yaptığını, yakın arkadaşları Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, Hüseyin Kalkan, avukat Vedat Ali Aydın'dan 50'şer bin lira aldığını anlattı.Topladığı bağışları yanında taşıdığını belirten Kılıç, 9 Aralık 2019'da CHP İstanbul İl Teşkilatından hatırlamadığı birinin arayarak ve parayı belirtilen adrese götürmesini istediklerini söyledi. Kılıç, "Adres gönderildi. Arkadaşımla yemekte olduğum için Melih Morsünbül'ü çağırdım. Yanımda küçük çantadaki 200 bin lirayı verdim. Parayı belirtilen adrese götürdü" diye konuştu.Kılıç; bağış yapmasını ve bağış toplamasını kimin istediği sorusuna; "Kampanya devam ediyordu. Toplantılarda herkesin imkanları ölçüsünde kampanyaya gönüllü olması isteniyordu. Ben de gönüllü olarak kampanyaya destekte oldum. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İI Başkanlığına aittir. Ben ve arkadaşlarımın bağışına ilişkin İl Başkanlığı nezdinde bir kayıt olup olmadığını bilmiyorum. Satın alınan il binası için elden ödenen paranın parti gideri olarak kayıtlara girip girmediği hakkında da bilgim yok" diyerek suçlamaları reddetti.Kendisinde toplanan bağış paralarıyla ilgili bir belge olmadığını söyleyen Kılıç, "Bugüne kadar da yapmış olduğum bağışı belgeleyen herhangi bir makbuz tarafıma iletilmedi. Paraların görüntülerin çekildiği ofiste kime teslim edildiği konusunda bir bilgim yok. Sadece il binası alınmasına destek olmak amacıyla kendim ve yakın arkadaşlarımın yaptığı bağış paraları oraya gönderdim." şeklinde ifade verdi.Morsünbül'e parayı teslim için neden belirtmediğini, oraya gittiğinde kendisinden alacaklarını söylediğini kaydeden Kılıç, "Aslında ben gidecektim. Müsait değildim" dedi. Kılıç, bağış için herhangi makbuz alıp almadığı, arkadaşlarından aldığı bağış için kendisinin makbuz verip vermediği sorusuna o tarihlerde parti binasının alınması için herkesin seferber olduğunu aktararak, "Verdiğim para karşılığında herhangi bir makbuz veya belge almadım. Aynı şekilde arkadaşlarımdan aldığım bağış paraları için de makbuz veya belge vermedim" dedi.