Darülaceze sakinlerinin yılın her günü ziyaretçileri eksik olmasa da Ramazan ayı onlar için bir başka önem arz ediyor. Gençler grup grup ziyaretlerine geliyor; onlarla vakit geçiriyor, hal hatırlarını soruyor, ellerinden öpüyorlar. Bağışçıların Darülaceze'de iftar vermesi ise onlar için unutulmaz bir heyecan. İftarlar hayatlarına adeta renk katarken, unutulmadıklarını da hissediyorlar. Biz de SABAH olarak Darülaceze'deki büyüklerimizi ziyaret ettik, hal hatırlarını sorduk, iftar sofralarına konuk olduk.Eşim vefat edince evsiz kaldım. Şimdi Darülaceze'de mutluyum, huzurluyum; dört dörtlük bir ortam var. Dostluklar çokça. Ramazan ise burada bir başka güzel geçiyor. Ramazan'da üniversiteli gençler geliyor, yüzümüz gülüyor, hediyeler de getiriyorlar. Bayramda da ziyaretçileri dört gözle bekliyoruz. Bize hoş sohbet lazım. İftar için güzelce hazırlandım, iftarlar da şahane geçiyor.'Keşke daha önce gelseydim' diyorum. Buradaki atölyelere katılıyorum; atkılar örüyorum, çiçekler yapıyorum. Ramazan'da ise öbür aylara göre ziyaretçiler artıyor. Gençler de geliyor yaşlılar da. Ziyarete geldiklerinde dünyalar benim oluyor. Düzenli gelen ziyaretçim de var. Adı Ayça. Gönül bağı oluştu. Bana 'Anne' diyor. Ben de ona 'kızım' diyorum. İftarlar ise eğlenceli geçiyor. Sevildiğimizi ve değer verildiğini hissediyoruz.Darülaceze muazzam bir yer. 5gün atölyelerdeyim; çiçekler, saksılar, çantalar yapıyorum. Sonra mağazada satışa sunuluyor. Münzevi yaşamayı seviyorum ama Allah razı olsun gelenler oluyor. Onlarla sohbet ediyorum. Küçücük şeylerden mutluluk bulan bir insanım. Darülaceze'de mutluluğu buldum. Ramazan da fevkalade geçiyor. O kadar itina ediyorum ki takım elbisemi giydim, çünkü misafirlerimiz ziyaretimize geliyor. İftarlar ve ziyaretlerle mutlu oluyoruz.TBBM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önceki gün Darülaceze Okmeydanı Yerleşkesi'ndeki geleneksel iftar gecesine katıldı. Kurtulmuş, "Yaşlıların tek başına kalmaktan kurtarılması, onlara bir şekilde destek, şefkat ve merhamet elinin uzatılması hayati bir önem arz ediyor" derken, Bakan Göktaş, "Büyüklerimize hizmet etmek, onları el üstünde tutmak bizler için vefa, gönül borcudur" dedi.