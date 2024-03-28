Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki Lavuar alanında incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Lavuar Alanı Projesi şantiye alanında incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili brifing aldı ve basın toplantısı ile Lavuar alanının en kısa sürede tamamlanması konusunda katkı vereceklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin gerçekleştirdiği inceleme ve basın toplantısına; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Selim Alan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar ve STK Temsilcileri katıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Lavuar alanı projesini kısa sürede tamamlayacaklarını belirterek, "Ben ilk defa duymuştum 'Lavuar Alanı' diye, 'O ne demek?' demiştim. Gündemimizde veya literatürümüzde böyle bir kelime de yok. O kadar çok tekrarlandı ki, artık bizde ezbere bilir hale geldik. Sağ olsun Ömer Selim Bey geldiğinde şahitlik ettim, o ısrarlı çabaları sayesinde buraya kadar geldi. İnşallah bizde bu projeleri bitiririz, sonra da gelir açılışını yapar ve insanların gözündeki mutluluğu görürüz. Bununla da mutlu oluruz. Yeniden Zonguldak'ımıza hayırlı olsun."

Özhaseki, "Toplamda neredeyse 45 dönüme yakın bir arazi hem millet bahçesi, hem sosyal tesisler diğer taraftan da esnaf arkadaşlarımızın işlerini yürütebileceği dükkanlar modern çarşıları burada yapmaya çalışıyoruz. Büyük ve ağır bir proje bir ucundan başlamak gerekiyordu, TOKİ inşaata başladı tahmini 500 milyondan fazla bir para harcanacak ama Zonguldak'a yakışır bir proje. Zonguldak'ımızın her türlü etkinliğinde güzel ve sosyal bir alan ortaya çıkmış olacak bunu da İnşallah kısa sürede bitiririz. Diğer taraftan da burada Emlak Konut olarak iş yerlerinin projeleri çizildi bittiğinde Zonguldak'ımızın en güzel yerlerinden biri haline gelecek, herkesin uğrak yeri haline gelecek. Etkinlikleri düzenlendiği herkesin gelip, gittiği cıvıl, cıvıl bir alan haline gelecek güzel ve büyük bir proje Zonguldak'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu projeleri illerimize önem verdiğimiz için yapıyoruz" dedi.