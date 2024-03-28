CHP adayından hakaret, Genel Başkan Özel’den tehdit

CHP seçmeninin her koşulda kendine oy vermek zorunda olduğu inancını taşıyan CHP'liler mitinglerde bunu dile getirmese de halk buluşmalarında zaman zaman ağzından kaçırıyor, seçmeni kızdıran gaflar yapıyor.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini kürsüye vurarak söylediği ve CHP seçmeninden sert tepki aldığı "Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız" sözlerine benzer bir gafı bu kez Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu yaptı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisi CHP tarafından aday gösterilmemesi nedeniyle 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bağımsız aday olarak katılma kararı almıştı. Bu kararın Sarıyer'deki CHP oylarını böleceği ve bu durumun ve partide endişeye yol açtığı da sık sık konuşuluyordu.

AKSU SEVE SEVE OLMASA DA ….." SÖZÜ SEÇMENİ ŞOK ETTİ

CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Aksu, seçim çalışmaları kapsamında İstinye Dereiçi Semt Pazarı'nı ziyaret etti. Pazar ziyaretinde Aksu'ya eşi Demet Aksu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dr. Dilek İmamoğlu ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in eşi Çiğdem Zeybek eşlik etti.

Aksu, pazarda dolaşırken bir vatandaşın "Oktay Bey, Şükrü Genç'in Sarıyer'de emeği çok fazla ve seviliyor, tüm CHP'lilerin oyunu alabilecek misiniz?" sorusuna seçmeni kızdıran bir cevap verdi. Aksu vatandaşa cevaben "CHP seçmenlerimiz partilerine sadıktır. Seve seve olmasa da…" diye hakaret ederken yanındakiler cümlenin tamamlanmasını izin vermeden durumu toparlamaya çalıştı. Kısa süren şaşkınlıktan sonra gerilen ortamı Aksu'ya eşlik edenler müdahale etti, tarafları sakinleştirdi.

SARIYER SEÇMENİNDEN ÖZÜR TURLARI

Yaşanan olayın üzeri o an kapatıldıysa da Dilek İmamoğlu tepkisini birebir Oktay Aksu'ya gösterdigi ve durumdan Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'e iletildiği belirtildi. Olayı duyan Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Zeybek'in aday Aksu'ya tepki verdikleri öğrenildi. Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'a kadar bir kez daha Sarıyer'e gelip CHP'li seçmenden özür dilemesi beklenirken seçim gününe günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sarıyer'de CHP lilerle buluştu.

Özel, önce isim vermeden CHP'den istifa ederek Bağımsız Aday olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i partiye geri almamakla tehdit etti. Özgür Özel, "Buradan son çağrımdır. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen, bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin, yok, şimdi çekilmedin. Pazar'a getirdin, ondan sonra döneyim deme. Vallahi kusura bakma affedemeyiz. Affedemeyiz." diye konuştu.

ŞÜKRÜ GENÇ HAKLI ÇIKTI

Partisi CHP'den tekrar aday gösterilmediği için 31 Mart seçimlerine bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, katıldığı bir televizyon programında Oktay Aksu'nun adaylığına itiraz etmiş, Sarıyer halkına dikte ettirildiğini anlatmıştı. Belediye başkanlığı yaptığı 2014-2019 yılları arasında, Belediye meclis üyesi görevinde bulunan Oktay Aksu'yu aynı zamanda mesai arkadaşı olarak da tanıyan Genç, programda seçim sürecinde yaşananları "Yaklaşık 15-16 tane aday adayı vardı. Yaptığımız çalışmalarda hiçbirinin değerlendirilmeye bile alınmadığı ortaya çıktı. Demek ki bir arkadaş konusunda karar kılındı ve şu anki aday Oktay Aksu, Sarıyer halkına dikte ettirildi." sözleriyle özetledi.

CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Aksu'nun pazarda vatandaşlara sarf ettiği sözler, Şükrü Genç'in "Oktay Aksu, Sarıyer halkına dikte ettirildi" sözlerini de haklı çıkardı. Aksu'nun böyle bir makamı yönetme konusunda yetersiz olduğu da dile getirilmişti.