CHP liderinden yeni bir skandal: Özel, 15 Temmuz kahramanlarına hakaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Gençler darbe yapıyor' desinler, ben o darbeye teslim olurum" şeklindeki sözlerine tepkiler sürerken bir skandala daha imza attı. Özel, 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşları hedef aldı, 'zibidi' diyerek açık açık hakaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Sarıyer'de düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Özel, ülkenin bekası konusuna girerek, "Dış güçler, dış güçler... Öyle bir şey olsa, Tayyip Erdoğan gelirken havalimanına ciplerle giden, ayağında pahalı ayakkabılar, kotlar, üzerinde markalı sweatshirtler olanlar ve Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" şeklinde konuştu. Özel'in 15 Temmuz gecesi ve sonrasında FETÖ'cü darbecilere geçit vermeyen kahramanlarla ilgili çirkin sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. Her fırsatta terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a 'selam' göndermekten geri durmayan, Gezi provokasyonunun baş aktörleri Osman Kavala ve Can Atalay'a destek açıklamaları yapan Özgür Özel milli iradeye saygısızlığını ve kinini bir kez daha açık biçimde göstermiş oldu.Özel, konuşmasında CHP'den istifa eden Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız Sarıyer Belediye Başkan adayı Şükrü Genç'i de yarıştan çekilmesi için üstü kapalı tehdit etti. Genç'e "adaylıktan çekil" çağrısı yapan Özel, "Şimdi bir kişinin ne kadar partili olduğuna göreve geldiği gün değil, görevden gittiği gün, aday yapıldığı gün değil, yapılmadığı gün bakacaksın" dedi. Yarıştan çekilmezse partiye geri dönmesine engel olacağını belirten Özel, şunları söyledi: "Buradan son çağrımdır. Geçmişte aradım,'yapma başkanım' dedim, 'yapma büyüğümüzsün' dedim, 'gel genel merkezde beraber çalışalım' dedim. Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer, gerçekten bu partiye gönül verdiysen çekilirsin. Pazartesi gelirim, rozetini kendim takarım. Yok, çekilmedin, bize korkulu rüyayı gördürttün, Pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim. Kusura bakma, affedemeyiz"