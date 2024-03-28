"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini astım diye ev sahibi bizi evden çıkardı"

6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde evleri yıkılan Örüz ailesi, bir yıldır Kırıkkale'de yaşıyor. 5 kişilik depremzede aile, kiraladıkları 1+1 evin sahibi Ömer Balum'a depozito olarak 50 bin liralık senet verdi. Bir yıllık kira sözleşme süresi bittikten sonra evden çıkartılan aile, depozito olarak verdiği 50 bin liralık senedi geri alamadı.

2 çocuk annesi Mülkiye Örüz, konuşmasında balkona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini astıktan sonra evden çıkarıldığını öne sürdü.

Depozito olarak verdiği 50 bin liralık senedi geri alamadığını anlatan Örüz, "Depremzedeyiz. Sene dolduktan sonra 'Evimden çıkın, evi 10 bin lira yapacağım' dedi. 'Ağabey 1+1'i nasıl 10 bin lira yapacaksın' dedik. Bize 'Evden çıkın' dedi. Bizde 'Tamam' dedik. Kendisinin evini de temizledik. Komşularımız şahit herkes de şahit. Anahtarını teslim ettik. Bize dedi ki 'Emlakçı da vereceğim senedi, sözleşmeyi' dedi. Evden çıktık kendisinin evinden emlakçıya da gittik adam vermiyor. Oğlum da 'Ağabey neden vermiyorsun?' dedi. Adam da 'Buzdolabının kapağında yamuk var' dedi.Evimde küçük çocuk yok en küçüğü 16 yaşında, biz zarar vermedik' dedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini balkonda gördükten sonra ev sahibinin tavrı değiştiğini belirten Örüz, "'Ben icraya vereceğim' dedi. AK Parti'nin posterini gördü balkonda o yüzden yaptı. Sözleşmemizi vermedi. CHP'li Ahmet Önal'ı da aradım. Bizzat onunla da görüştüm. 'Benim yapabileceğim bir şey yok' dedi. Ben biliyorum ki AK Partiliyim, MHP'liyim diye bana böyle yaptılar. Onlar koyu bir CHP'li. Ben yardım istiyorum. 50 bin liralık senet, benim bir gücüm yok. Depremzedeyim ben Hatay Antakya'dan geldim" diye konuştu.

Örüz, "Ben herkesten yardım istiyorum. CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) yazdım. Senet ancak elektrik, su, doğalgaz, kira ödenmediği zaman verilmez. Bir borcumuz da yok o adama. Senedimizi aldı vermiyor. Biz kira parasını da hep gününde ödedik. Annem 84 yaşında yaşlı kadın. Eşim ise engelli. Ben de depremde yaşadığım bir durumdan dolayı ameliyat oldum. Beni mahkemeye verecek ama benim mahkemeyle uğraşacak durumum yok. Yaparsa yapsın nereye verirse versin. Ben büyüklerimden yardım istiyorum. Bizim durumumuz yok" şeklinde konuştu.