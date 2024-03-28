‘DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki konulara dair yazılı açıklama yaptı:Belçika'da bir Türk mahallesine bölücü teröristlerin saldırması, ülkü ocağımızın kundaklanması hainlerin nerelere kadar yuvalandığını açıkça gözler önüne sermiştir. CHP'nin ortakları her yerde Türk vatandaşlarına nefret saçmakta. Belçika'daki gönül ve kültür elçilerimizin provokasyonlara karşı tedbirli ve sağduyulu şekilde hareket etmelerini bekliyorum.31 Mart Türkiye'nin milli varlığı ve milli istikbali için bu seçimler hayati önemde, stratejik değerdedir. Yerel yönetimlere vurulan zillet prangalarının sökülüp atılması sadece bir zaman meselesidir. Adına 'kent uzlaşısı' denilen, aslı 'PKK ittifakı' olan karanlık oluşumun milli irade marifetiyle çökertilerek ülkemizin önünün açılması mukadder bir akıbettir. DEM'in ve CHP'nin yönetimi altında bulunan belediyelerin kötü ve kötürüm hallerine daha fazla tahammül etmek, sabır göstermek, seyirci kalmak ne mümkün ne de muhtemeldir. Bu nedenle DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır. DEM'lenmiş CHP'nin terörist yandaşları Türkiye'nin gücünü ve kudretini tanıyacaklar ve tadacaklardır. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. 31 Mart imtihanından vatan ve millet sevdalıları alınlarının akıyla çıkmalıdır.Rusya'da sivil ve masum insanların canına kasteden kanlı terör saldırısını tüm varlığımla lanetliyorum. Moskova saldırısına geniş açıdan bakıldığında bazı ülke ve istihbarat kuruşlarının rol paylaşımı içinde hareket ettiğini ileri sürmek vehim olarak değerlendirilmemelidir.BM'nin Gazze'de ilk defa ateşkes çağrısı yapması bir nebze de olsa teselli vericidir. İki devletli çözümle bölge ve dünya huzur bulacaktır.