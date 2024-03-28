Emeklilere 12 bin liralık destek kartı

Kırklareli Belediye Başkan adayı MHP'li Derya Bulut, Kırklareli'ni hak ettiği örnek bir kent haline dönüştürmek istediklerini söyledi. 'Odak Kırklareli' adını verdiği projeyle ilgili bilgiler veren Bulut, "Hak ettiğimiz, mahrum bırakıldığımız, ışıl ışıl, gurur veren bir kentte yaşamak istiyoruz. Hazırladığım projelerle kenti yeniden tasarlayacağız, altyapı sorunları, ulaşımdan sağlığa, trafikten meydanlara kadar birçok alanda hizmet üreterek kenti daha çok yaşanabilir hale getirmek istiyoruz" dedi. Bulut'un akademisyenler ve mühendisler ile birlikte hazırladığımız projelerden bazıları şunlar:Öncelikle asbest içeren su borularını değiştirecek. Halk asbestsiz temiz su içecek.Armağan barajını devreye alınacak.Otopark kent merkezinde önemli bir sorun. Sorun vilayet meydanına yapılacak yer altı otoparkı ile çözülecek.Yeni kavşak düzenlemesi yapılacak.Nefes alan yeni kent merkezi yapılacak. Yeşil çerçeve planı ile uygulanacak.Gençlere yönelik spor alanları, kadınlar, çocuklar ve emekliler için de projeler var.Her mahalleye kreş.0-4 yaş çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere ücretsiz ulaşım imkanı.Gençlere ayda bir sinema bileti.Emekliler için ise market, belediye ve ulaşımda geçerli olacak 12 bin liralık emekli destek kartı.Emekli lokali, ev kullanım suyunda yüzde 50 indirim olacak.Bademlik mahallesine adını veren badem ağaçları geri gelecek.Engelli bireyler için özel yaşam merkezi.Roman kardeşlerimiz için kültür ve aşevi olacak.