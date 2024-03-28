Güvenlik birimlerinden 81 ilde operasyon

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve SAHİL Güvenlik Komutanlığı, 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2️ bin 840 firari yakalandı.

2840 KİŞİ ADALETE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı ise şöyle; "0-5 yıldır aranmakta olan 2️ bin 797 şahıs,5-10 yıldır aranmakta olan 25 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs" operasyonlarla gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin hangi suçlardan arandığı ise; "Hırsızlıktan 442, dolandırıcılıktan 250, yağmadan 103, adam öldürmeden 22, cinsel suçlardan 67, narkotik suçlarından 450, terörden 45, KOM (Kaçakçılık, Organize) 197 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 840 kişi adalete teslim edildi.

"FİRARİLERİN SOKAKLARDA GEZMELERİNE İZİN VERİLMEYECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.