İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’e 4 soru! İstanbul kulisleri bu iddiaları konuşuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
CHP'de kirli para trafiği skandalında adından sıkça bahsedilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şimdi de adı İBB Binicilik Spor Kulübü'yle ilgili yeni spekülasyonlara karıştı.
Fatih Keleş'in başkanlığını sürdürdüğü ve kurulduğu günden itibaren hiçbir faaliyetti olmadığı öne sürülen İBB Binicilik Spor Kulübü'yle ilgili çeşitli iddialarla ilgili bazı sorular gündeme geldi.
İstanbul kulislerinde konuşulan iddialarla ilgili Keleş'in akılları karıştıran bu soruları yanıtlayarak kamuoyunu aydınlatması bekleniyor:
ADLİYEDE İFADE VERMİŞTİ
Kamuoyu Fatih Keleş'i en çok CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada yakından tanıdı. İBB Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü ve İBB Belediye Meclis üyesi Fatih Keleş, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade vermeye çağrılmıştı. Keleş'in iadesinde "Buradan bir komplo çıkarılmaya çalışılmaktadır. O kadar partili insan ve mülk sahibinin bir arada olmasının başka bir sebebi yoktur. Meşru bir amaçla, partimize taşınmaz satın alınmasıyla alakalı orada bulundum." dediği ortaya çıktı.
FATİH KELEŞ İMAMOĞLU'NUN BABASIYLA KAZ DAĞLARI'NDA ARSA ALMIŞ
Ofise yüklü miktarda para getiren ve para sayma görüntülerinde yer alan Fatih Keleş'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıkarak hakkındaki iddialara yenisi eklendi.
Ekrem İmamoğlu'nun "Kaz dağlarını canımız gibi korumalıyız" dediği Kaz Dağları'ndaki arsanın Edremit ilçesi Güre Mahallesi sınırlarında 632 ada 86 parsel numarasında kayıtlı 2 bin 240 metrekarelik konut alanının Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından satın alındığı belgeleriyle ortaya çıktı.
Kaz Dağları'nın hemen yakınında bulunan arsanın 493,91 metrekaresinin Fatih Keleş'e, 987,83 metrekaresinin Hasan İmamoğlu'na, 493,91 metrekaresinin ise Mehmet Murat Çalık tarafından satın alındığı bildirildi. Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'ın; Edremit Belediyesi'nin sahibi olduğu 264,56 metrekarelik arsayı da satın aldığı öğrenildi. Edremit Belediyesi'nin 2 Şubat 2021 tarihli kararıyla 264,56 metrekarelik arsa söz konusu kişilere satıldı.