İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’e 4 soru! İstanbul kulisleri bu iddiaları konuşuyor

ADLİYEDE İFADE VERMİŞTİ

Kamuoyu Fatih Keleş'i en çok CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada yakından tanıdı. İBB Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü ve İBB Belediye Meclis üyesi Fatih Keleş, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade vermeye çağrılmıştı. Keleş'in iadesinde "Buradan bir komplo çıkarılmaya çalışılmaktadır. O kadar partili insan ve mülk sahibinin bir arada olmasının başka bir sebebi yoktur. Meşru bir amaçla, partimize taşınmaz satın alınmasıyla alakalı orada bulundum." dediği ortaya çıktı.