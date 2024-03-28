İYİ Parti’li Başkan Adayı Şirin: Siz kent ittifakları yaptığınız DEM’lilerden oy isteyin

İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, Fatma Kaplan Hürriyet ile İYİ Parti İl Başkan Vekili Kaan Dilmen ile birlikte olan fotoğrafına tepkisi sert oldu.

MALUMUN İLANI

Kamil Şirin ortaya çıkan görüntüler sebebi ile şu açıklamada bulundu, "Değerli İzmitliler bugün çalıştırılan düzenek aslında malumun ilanından başka bir şey değil. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki basına bir başkan adayı ile tatlı tatlı pozlar veren bu arkadaşlarımızı ben 2 ay boyunca hiçbir şekilde yanımızda görmedim. Aksine içlerinden biri partimiz teşkilatlarında görev alan genç kardeşlerimizi sürekli olarak olumsuz bir biçimde etkilemeye çalıştı. 10 gün kadar önce değer verdiğim bir CHP üyesi ile karşılaştığımızda neden fotoğraf çektirmiyoruz diye sorduğunda ben "nezaket gereği, yanlış anlaşılmaya vesile olmayalım" dediğimde bu arkadaşım bana "çok iyi niyetlisin ve seçim arifesinde ciddi bir provokasyonla karşılaşacaksınız bil o zaman" diyerek beni uyarmıştı.

HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR

Şunu açıkça ifade etmek isterim herkes kendine yakışanı yapar. İnsanı diğerlerinden ayıran zor zamanlarda takınacağı tavır değil midir? Benim partimin temsil makamlarında oturup bir diğer parti adayını destekleyici mahiyette konuşmalar yapan, paylaşım yapan kişilerin İyi Parti teşkilatlarında görev alıp aylardır emek veren, ter akıtan arkadaşlarımızın ve partimize gönül vermiş yüzbinlerin gözünde değeri zaten olamaz. Biz hiç kimseye değil vatandaşımıza emanetiz ve birilerine değil Türk milletine hizmet için yola çıktık. Bizim gerçek servetimiz imkansızlıklarına rağmen zengin bir gönülle bizleri ağırlayan vatandaşlarımızı tanımak, onlarla bir olmaktır.

BİR YERE VARAMAZSIN

Ben bu hanım arkadaşımıza da sesleniyorum, "Bu saatten sonra bil ki senin kazanman sadece senin ve yanındaki iş ortaklarının kazanması" anlamı taşıyor. Bu seçimi vatan millet meselesine dönüştürme. Tabii ki herkesten olduğu gibi İyi partililerden de oy isteyeceksin bunu doğal karşılıyorum ama sanki İyi Parti kurumsal olarak sana destek veriyormuş havası yaratacak fotoğraflar paylaşarak bir yere varamazsın. Zira sana sözde değer verenler hem İzmitte hem de partimizde artık karşılıklarının kalmadığını bilen kişilerden başkası değiller.

BİZİ YARI YOLDA BIRAKAN SENİ İLK DÖNEMEÇTE BIRAKACAKTIR

Değerli kardeşim şunu da unutma bugün yakasındaki rozeti unutup bizi yarı yolda bırakan yarın seni de ilk dönemeçte bırakacaktır ve bu ahlaka sahip kişiler sana değer katmaz, zarar verir. Ama sen yine de bu arkadaşları al partinin önemli makamlarına getir. Takdir senin. Yaptığınız bu amatör operasyon bize değil size zarar verdi bunu bil.

SİZ KENT İTTİFAKLARI YAPTIĞINIZ DEMLİLERDEN OY İSTEYİN

Zaman azaldı, yanlış hesaplar yapma. Bizim çizgimizi aşındırma. Siz kent ittifakları yaptığınız Demlilerden oy isteyiverin. Ama şunu da unutmayın milliyetçiliği ticarete döken kişilerle ve halen PKK ya sempatizan toplama faaliyetini devam ettiren DEM lilerle, sen gerçek CHP'lilerin de teveccühünü kazanamazsın. Atatürkün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini 40 yıldır parçalamaya çalışan ve Türk, Kürt binlerce gencimizin kanını akıtan bu hainlerin gölgesinde siyaset yapanların desteği ile gerçek CHP'lilerin güvenini ve oyunu kazanamazsın. Ve bu şekilde kazanma zaten."