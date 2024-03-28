Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin 9. yılı

31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, hain terör saldırısının 9'uncu yılında anıldı. İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Komisyon Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Başsavcı vekilleri, çok sayıda hakim-savcı ve adliye personelleri katıldı.

9'UNCU YILDÖNÜMÜ

Sabah saat 11:30'da başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban yılmaz konuşmalarını gerçekleştirdi. Başsavcı, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın 9 yıl önce 31 Mart günü vahşi bir planın, hain bir saldırı sonucunda şehitlik makamına erdiğini belirterek "Mehmet Selim kardeşimizi şehit edenler onun adalet, sevgi, merhamet dolu yüreğine tahammül edemedi. Her birimiz birer Mehmet Selim Kiraz olarak hiçbir saldırıya, tehdide boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğilmeyeceğiz" dedi.

BAŞSAVCI: DEVAM EDEN TEHDİTLER VAR

6 Şubat günü İstanbul Adliyesine yönelik yapılan terör saldırısına konuşmasında değinen Şaban Yılmaz, "Buradan tekrar ilan etmek isterim ki huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi güçlü dayanışma duygumuzu hedef alan böylesi hain saldırılar ve maalesef devam eden tehditler var, tehditler kesinlikle bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve asla emellerine ulaşamayacaklar" diye konuştu. Mehmet Selim Kiraz'ın çok sevdiği işini yaparken makamında şehit edildiğini vurgulayan Başsavcı Yılmaz, "Adliyemizin abidesi, adalet şehidimiz Selim kardeşimizi asla unutmayacağız" dedi.

BABA HAKKI KİRAZ: YOKLUĞUNA BİR TÜRLÜ ALIŞAMIYORUZ

Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, gerçekleştirdiği konuşmada teşekkürlerini ileterek başladı. Kiraz, "Sayın Bakanım biz kadere inanan insanlarız. Vatan sevgisinin imandan olduğunu, vatanını sevmeyenin imanının olmadığını işite işite, söylene, söylene büyüttüler bizi, atalarımız. Onun için vallahi biz vatanımızı, milletimizi, devletimizi seviyoruz" dedi. Şehit babası, Mehmet Selim Kiraz için "Yokluğuna da bir türlü alışamıyoruz ama emin olun bunu bütün samimiyetimle söylüyorum sizleri hep böyle bu şekilde görünce her birinizi birer Selim kadar kendime yakın görüyorum. Ve sizleri yürekten de seviyorum. Allah size zeval vermesin" şeklinde konuştu.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: KAHRAMAN BİR SAVCIYDI

Konuşmalarını gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit Kiraz'a rahmet dileyerek konuşmalarına başladı. Tunç, "Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Biz onu Adalete olan inancıyla hatırlıyoruz. Hak namına zalimlere asla taviz vermeyişiyle, dik duruşuyla hatırlıyoruz. Bu ülkenin geleceği için, birliği ve beraberliği için canı pahasına hainlerin üzerine giden kahraman bir savcıydı Mehmet Selim Kiraz" dedi.

"24 BİNE YAKIN HAKİM-SAVCI ADALETİN TECELLİSİ İÇİN GÖREV YAPIYOR"

Tunç, "Adalet düşmanları onun görevini layıkıyla yapmasından, terör örgütlerinden millet adına hesap sormasından rahatsız oldular. Hainler, onu bizden kopardılar ama amaçlarına ulaşamadılar. Asla da ulaşamayacaklar. Şimdi Mehmet Selim Kiraz'ın izinden gidecek, onun gibi vatanına aşkla bağlı, görevini layıkıyla yapacak yüzlerce Hâkim-Savcı yetişiyor. Bu ülkenin 24 bine yakın hâkim- savcısı adaletin tecellisi için görev yapıyor" diyerek konuşmalarına devam etti.

"BİR MEHMET ŞEHİT DÜŞERSE YERİNE BİNLERCESİ YETİŞİR"

Bakan Tunç, "Bir Mehmet şehit düşerse yerine binlercesi yetişir, hainler, alçaklar, millet ve memleket düşmanları ne yaparsa yapsın bunu asla engelleyemez. Bu ülkenin Mehmet Selim savcılarıyla, kahraman Mehmetçiğiyle, Fethi Sekin'leriyle, Ömer Halisdemir'leriyle hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemez. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, bölünmez bütünlüğünü, anayasal düzenimizi hain odaklara hiçbir zaman çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz" dedi.

ADLİYE'YE YÖNELİK YAPILAN SALDIRIYA DEĞİNDİ

6 Şubat'ta İstanbul Adliyesine yönelik düzenlenen terör saldırısına değinen Bakan Tunç, "O alçak girişim polislerimizin kahramanlığı sonucu bir faciaya dönüşmeden engellendi. Biz o gün buradaydık. Adalet personelimize, Çağlayan adliyemize yönelik saldırı girişimini en sert şekilde kınadık. Sonrasındaki sürecin takibini yaptık, yapıyoruz" dedi.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE KONUŞMALARINDA YER VERDİ

15 Temmuz hain darbe girişimine de konuşmalarında değinen Bakan Yılmaz Tunç, "15 Temmuz'da verilen mücadele bunun en destansı örneklerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. O gece bu vatan evlatları istiklali, istikbali için gözünü kırpmadan şehadete yürümüştür ve alçaklara, hainlere, terör örgütlerine fırsat vermemiştir. Kahraman milletimiz tanklara karşı vücudunu siper ederek bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZE SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Terör örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Tunç, "Huzurumuzu, kardeşliğimizi hedef alan terör örgütlerine gereken karşılığı vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliğini, beraberliğini korumaya ve ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşımaya kararlıyız. Adı, sanı ne olursa olsun, bütün terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

MAKAMINA KARANFİL KONULDU

Törenin ardından Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği 6. Kattaki makamına karanfil buketi bırakıldı, dualar edildi. Şehit savcının kabrini ziyaret edilmesinin ardından adliyede Kur'an-ı Kerim mevlidi okunacak.