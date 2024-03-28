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Giriş Tarihi: 28.3.2024

‘Seni hançerleyenlere oy yok’ pankartı astılar

CHP’deki ayrışmanın etkileri seçim afişlerine yansıdı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı bulunan ve “Seni sırtından hançerleyenlere oy yok - Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” yazılı pankartlar asıldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
‘Seni hançerleyenlere oy yok’ pankartı astılar
CHP Genel Kurulu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'e destek vermişti, Özel'in seçilmesinin ardından partiden tasfiyeler başladığı iddiaları dolaşırken yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarında da Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer, aday olmalarına rağmen yerlerine Özgür Özel'i destekleyenler aday gösterilmişti. Bunun sonucu olarak aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olurken; yine aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etmişti. İlgezdi, CHP'de Alevi ve Kürt tasfiyesi yapıldığını iddia etmiş ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu suçlamıştı.
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‘Seni hançerleyenlere oy yok’ pankartı astılar
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