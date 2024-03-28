‘Seni hançerleyenlere oy yok’ pankartı astılar

CHP Genel Kurulu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'e destek vermişti, Özel'in seçilmesinin ardından partiden tasfiyeler başladığı iddiaları dolaşırken yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarında da Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer, aday olmalarına rağmen yerlerine Özgür Özel'i destekleyenler aday gösterilmişti. Bunun sonucu olarak aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olurken; yine aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etmişti. İlgezdi, CHP'de Alevi ve Kürt tasfiyesi yapıldığını iddia etmiş ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu suçlamıştı.