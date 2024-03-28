Turgut Altınok fotoğraflarla ortaya koydu: Mansur Yavaş PKK destekçileri ile kol kola

PKK DESTEKÇİLERİ İLE KOL KOLA

Öte yandan Altınok, Yavaş'ın Londra'dan da ev aldığını ve işsiz kızına da dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan Londra'da iş kurduğunu da söyleyerek, bunların dışındaki görüşme trafiğinden de bahsetti ve Yavaş'ın fotoğraflarını gösterdi:

"Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında Jeremy Corbyn ile görüştü, yani PKK bağlantısı İngiltere tarafından tescilli, Öcalan için kritik özgürlük kampanyasının etkin destekçisi ve Kürdistan hayali kuran bir Türk düşmanıdır Corbyn. Yine Londra Belediye Meclis üyesi, Kürdistan için Adalet Kampanyası Yönetim Kurulu Başkanı ve Öcalan için özgürlük resepsiyonu düzenleyen isim Unmesh Desei, Selahattin Demirtaş davasını izlemeye Türkiye'ye gelen ve özgürlük isteyen Türk ve Türkiye düşmanıdır. Bunlar fotomontaj değil, Sayın Yavaş'ın Londra'da kimlerle temasta olduğunu görünüz. PKK destekçileri YPG teröristlerini bunlar ziyaret ediyorlar. Şeffaflık ödülünde ise yine 2 tane PKK'lı belediye başkanı ile beraber 9 tane belediyeye şeffaflık ödülü veriyorlar, daha yeni seçilmişti. Türk ve Türkiye düşmanları PKK'nın dostları ile 2 tane önemli adamla burada sohbetini görüyorsunuz. Bu hangi ülkücülük, hangi milliyetçiliktir?"