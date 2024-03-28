Turgut Altınok’tan kirli iş birliğine tepki: Ankara’da DEM ve CHP ortaktır

31 Mart seçimlerine son 3 gün kaldı. Turgut Altınok, bu kapsamda seçim çalışmaları için Keçiören'de seçim otobüsü halkı selamladı. Kendisini takip eden gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Altınok, DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Öztürk Türkdoğan'ın Ankara'nın 3 ilçesinde aday göstermediklerini açıklaması ile ilgili, "Her şey ortada, açık. DEM Parti ile CHP'nin Türkiye'nin birçok yerinde hem de Ankara'da ortaklıkları var. Bunu sıradan biri de söylemiyor, eş başkan adayı söylüyor. Mesaj açık. Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında tokalaştığı, yan yana geldiği karelerle örtüşüyor. Bunca şehidimiz, kahramanımız ne olacak. 2-3 tane fazla belediye almak vatandan değerli şeyler mi? Atatürk, 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' diyor. Bunlar Atatürk düşmanıdır. Atatürkçü olan, milliyetçi olan, ulusalcı olan hiç kimse ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlerle yan yana, aynı safta duramaz. Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanlarıdır. Gaflet ve dalalette olanlar uyanmalı ve gerçek tabloyu görmeli. Şehirleri terör örgütüne emanet ediyorsunuz" diye konuştu.