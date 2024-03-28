Yargıtay seçimleri 9’uncu tura kaldı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart'ta görev süresinin dolması sebebiyle yapılmaya başlanan seçimlerde 8. tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 8. tur oylamada da belirlenemedi. Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 8. tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı. 8. tur oylamada; Akarca 115, Şentürk 96, Kerkez 123 oy aldı.8. tur oylamada da salt çoğunluk sağlanamadığı için en çok oy alan ilk 2 aday arasında bugün 9. tur oylama yapılacak. Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor. Dün gerçekleştirilen seçimlerin 6. tur oylamasında; Akarca 131, Şentürk 99, Kerkez 98 oy alırken 7. tur oylamasında ise Akarca 120, Şentürk 94, Kerkez 119 oy almıştı.