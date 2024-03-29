31 Mart akşamı Saraçhane’deyiz

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum dün akşam A Haber'de canlı yayınlanan 'Arka Plan' programında soruları yanıtladı. "Saha, '31 Mart'ta Murat Kurum geliyor, Cumhur İttifakı geliyor' diyor" ifadesini kullanan Kurum, özetle şunları kaydetti:(Geride kalan) 5 yıllık süreçte İstanbul'un kırgın olduğunu, sorunlarına ilgi gösterilmediğini gördük. Projelerimizi, eserlerimizi, hayallerimizi açıkladığımızda da milletimizin sevgisiyle karşılaştık.Göreceğiz pazar akşamı. Onlar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 'Kazandık, aramızda kalsın, öndeyiz' demişlerdi. Bunu pazar günü de yapacaklar. Sandık görevlileri son ana kadar, seçim kurullarına mühürlü sandık sonuçlarını teslim edene kadar rehavete kapılmayalım. Aynı oyunu yine yapacaklar. Mayıs seçimlerde de yaptılar, biz galip geldik.Biz anket yaptırıyoruz, 1.7 puan öndeyiz. 31 Mart akşamı Saraçhane'ye geliyoruz. Sandık günü çok farklı olacağını düşünüyorum.Eser yapan tarafta olacağız. O yüzden, sadece İstanbul diyoruz. 6 aylık ve 1 yıllık projelerimizi açıkladık. İBB böyle bir şey sundu mu. Polemiğin İstanbul'a 5 yıldır fayda sağlamadığını gördük. Algıyla deprem yönetilebildi mi? Geldiğimiz nokta, dünden daha kötü.Polemik yapmaya devam ediyorlar. Şimdi de 'Bakanlar geliyor' diyorlar. Ben o bakanlarla birlikte çalıştım. Sen 7'li masa etrafında oturuyordun, 'Birlikte yol yürüyeceğiz' diyordun, 6 genel başkan, cumhurbaşkanı yardımcılıkları oluyordu. Şimdi yalnızsan dönüp de bir aynaya bak. Seni İBB Başkanı yapan genel başkanını sırtından bıçakladın. SABAH