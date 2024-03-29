350 yıllık kültür mirasını alkollü restorana çevirdiler

Balıkesir'in Edremit ilçesinin Güre mahallesinde bulunan tarihi binanın, amacı dışında kullanılarak rant kapısı haline getirildiği ortaya çıktı. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde olan 350 yıllık tarihi zeytinyağı fabrikası binası, 18 Mart 2016'da CHP'li Edremit Belediyesi tarafından, sergi ve söyleşi gibi kültürel faaliyetler yapılması amacıyla kiralandı.Edremit Belediyesi, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan aylar sonra 1 Kasım 2019'da, tarihi binayı İmamoğlu İnşaat ve Sanayi Şirketi adına Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na 250 TL gibi düşük bir fiyat karşılığında kiraladı.Hasan İmamoğlu ise 290 metrekarelik tek katlı taş örme binayı, 2022'de kendi inşaat ve hafriyat işlerini yaptırdığı Tarhanlar Hafriyat şirketine 15 bin TL bedelle kiraya verdi. Ancak bu kiralamanın ardından kültürel faaliyetler dışında kullanılması yasak olan kültürel miras niteliğindeki vakıf binası, alkollü bir restorana çevrildi.Tarihi binanın, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun 10.04.2015 tarih ve 4360 sayılı kararı ile, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edildiği belirtildi. Buna göre binanın sergi ve söyleşi gibi kültürel faaliyetlerin dışında kullanılması yasak. Buna rağmen tarihi binanın restorana çevrilmesine nasıl göz yumulduğu merak konusu oldu.