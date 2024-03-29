AK Parti Konak Adayı Çankırı taksi şoförü oldu.. "1 Nisan sabahı Konak Belediyesinin direksiyonu da bizde olacak"

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, yaklaşan yerel seçimlerde vatandaşın nabzını tutmak için taksi şoförlüğü yaptı. Yerel seçimlere sayılı günler kala, Konak'ın yıllara hapsolmuş sorunlarına en iyi çözümün vatandaş talepleri olduğunu belirten Çankırı, Eşrefpaşa-Alsancak-Üçkuyular ve Konak Meydan'ı güzergahında aracına binen yolcuların hem dertlerini dinledi hem de 1 Nisan sabahı hayata geçireceği projelerini anlattı.

"KADIN SÜRÜCÜ DİYE DURDURDUM"

Çankırı'nın kullandığı taksiye Konak Meydanı'ndan binerek Alsancak Gar'a kadar yolculuk eden Çağla Şahin, "Hiç beklemiyordum. Kadın sürücü görünce ön koltuğa geçmek istedim. Daha sonra kendisini tanıdığımı fark ettim. İlk etapta çıkaramadım ama her yerde görüyordum, sosyal medyadan tanıyordum. Çok keyifliydi, şaşırdım ama mutlu da oldum" dedi.

"HANIM İNANMAZ"

Taksiye Eşrefpaşa'dan binerek Göztepe'ye kadar yolculuk eden Murat Akar isimli vatandaş "Büyük bir tesadüf oldu, medyadan tanıyoruz. Baya dertleştik. İzmir'in altyapısı, yolu, çöpü her şeyini konuştuk. Heyecanlandım, şaşırdım. Taksiye Eşrefpaşa'dan bindim, Eşrefpaşa gibi bir yerde başkanımı görmek baya şaşırttı. Hanım inanmayacak, diyeceğim ki 'Ceyda hanımla beraberdim, araba denk geldi', 'hadi ya' diyecek. Başkanıma başarılar diliyorum. Umarım İzmir'e köklü bir değişim gelir. Millet de bu korkuyu kırar. Acaba gelince daha mı kötü olur korkusu var, bundan daha kötüsü olamaz herhâlde. Bazı şeyler söyleniyor ya 'ceketimi assam ona verilir' diye. Tek düze mantıkla olacak şey değil. Değişim şart." diye konuştu.

"DERDİMİZ HİZMET"

AK Partili Çankırı da, yaptığı yolculuktan büyük keyif aldığını ve yol boyunca konuşulanlara ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Yolda problemleri, İzmir'i neler beklediğini konuştuk. Neler yapacağımızı, trafik, otopark ve ulaşım problemlerini konuştuk. Konak özelinde çözümlerimizi, yolcuların önerilerini konuştuk. Bu arada da trafiğin tıkandığı bir noktada da kaldık. İnşallah 1 Nisan'dan sonra bizler somut projelerimizle, süresi ve kaynağı belli olan işlerle Konak'a hizmet edeceğiz." dedi.

"TOGG HEDİYE EDECEĞİM"

Öte yandan son günlerde taksicilere yönelik yapılan üzücü saldırılara ilişkin de değerlendirmede bulunan Çankırı milletvekilliği süresince İzmir'de şiddete maruz kalan taksicileri sık sık ziyaret ettiğini dile getirerek şunları söyledi: "Ben taksiciler derneğiyle sürekli iletişim halinde olan, problemleriyle dertlenen, mecliste onların o problemini dile getiren birisiyim. Geçtiğimiz haftalarda derneği ziyarete gitmiştim. Çok güzel bir sistem kurmuşlar. İzmir'de 3 bin tane taksinin hangi noktada nasıl durduğunu, kimi yolcu olarak aldığını, yolcu herhangi bir şey unuttuğunda hangi noktadaysa plakasını bilmese bile ulaştırabilecekleri kontrollü bir sistemleri var. O sistemi incelerken dedik ki taksinin içerisine binsek, taksicilik yapsak keyifli olur. Sonuçta şehrimizi tanıyoruz." ifadelerinde bulundu. Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü: "3 bin tane taksicimiz arasından, Konak ilçe sınırlarında olan bir taksiciye 1 Nisan'dan sonra kendi aramızda çekiliş yapıp, TOGG hediye edeceğim. İnşallah yapacaklarımız, bundan önce yaptıklarımızın garantisi." Diye konuştu.