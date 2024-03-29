‘Ana Kucakları’nı 100’e çıkaracağız

Bursa'da gencinde yaşlısına, kadınından erkeğine kadar tüm kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa adayı Alinur Aktaş, toplumdan yoğun ilgi ve talep gören Ana Kucakları ücretsiz kreşleri şehrin birçok bölgesine götüreceklerini söyledi. Özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında Ana Kucakları projesini başlattıklarını belirten Başkan Aktaş, zengin müfredatıyla çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını ifade etti. Başkan Aktaş, "Geçtiğimiz dönem hizmete aldığımız 32 ana kucağında 4 bine yakın yavrumuzun okul öncesi eğitimlerini tamamen ücretsiz bir şekilde tamamladık. Konu çocuklarımız olunca bizim için akan sular durur. Geleceğimiz olan yavrularımızın iyi insanlar olmasını ve iyi yerlere gelmesini arzuluyoruz. Uzmanlar, 'bir çocuğun gelişiminin yüzde 90'ını 7 yaşına kadar tamamlar' diyor. Biz de 4-6 yaş arasında alınan eğitimi kıymetli buluyoruz. Milli Eğitim'in müfredatı takip edilerek çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor. Buna ek olarak 'Değerler eğitimi' ve 'Şehrim Bursa' müfredatları işleniyor. Bütün kreşimizde her gün öğrencilerimize ücretsiz sabah kahvaltısı ve ikindi öğünü veriyoruz. Ayrıca çanta, kitap ve kırtasiye malzemeleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor. Önümüzdeki dönem Ana Kucağı ücretsiz kreş sayısını 100'e çıkararak on binlerce yavrumuzu geleceğe hazırlayacağız. Ana Kucakları kartopu misali büyümeye devam edecek" dedi. İHA