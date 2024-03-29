Ankara’da CHP’de şok istifalar! 50 üye AK Parti’ye katıldı

Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere 30 saatten az bir süre kaldı. Bunu öncesi siyasette hareketli dakikalar yaşanıyor. AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda, Mamak ilçesinde 50 CHP üyesi, partilerinden istifa ederek AK Parti safına geçti ve yerel seçimlerde Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı'yı destekleyeceklerini duyurdu. AK Parti'ye katılan yeni üyelerin rozetleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından takıldı ve aile fotoğrafı çekildi.

AYRI GAYRI OLMADAN MAMAK'I YÖNETECEĞİZ

AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Balcı, AK Parti'ye katılanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"AK Partimize katılan üyelerimizi tebrik ediyorum. CHP'den istifa ederek AK Partimize katılan arkadaşlarımız gücümüze güç kattı. Mamak'ta 31 Mart gecesi inşallah hep birlikte destan yazacağız. 1 Nisan sabahından itibaren de hiçbir ayrımız gayrımız olmadan Mamak'ı hep birlikte yöneteceğiz"