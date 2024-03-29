Çerçi’den bin 500 araçlık konvoyla 1 Nisan provası

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, diğer siyasi partilerin adaylarını geride bırakan ve ilçede büyük heyecan yaratan bir seçim çalışmasına imza attı. 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği vizyon projeler ile Yunusemre'nin çehresini değiştiren Mehmet Çerçi, yaklaşık 1500 araç konvoyu ile gerçekleştirdiği ilçe turunda büyük heyecan yarattı. Yoğun katılımın olduğu seçim konvoyunda Çerçi'ye eşi Dr.Melek Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

MAHALLELERDE SEVGİ SELİYLE KARŞILANDI

Yunusemre'nin odak noktası haline gelen 100. Yıl Meydanı'ndan başlayan yaklaşık 1500 araçlık konvoyda Dr. Mehmet Çerçi, önce Karaköy, Kaynak, Dış Mahalle, Malta, Akmescit, Merkezefendi, Horozköy, Muradiye, Güzelyurt ve 75. Yıl mahalleleri olmak üzere birçok mahallede vatandaşla biraraya geldi. Konvoy güzergahındaki birçok mahallede Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşın sevgi seliyle karşılandı. Seçim otobüsünden halkı selamlayan Çerçi, kimi zaman çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak miniklerin gönüllerini fethetti. Dr. Mehmet Çerçi bazı mahallelerde havai fişeklerle karşılandı.

"ESER VE HİZMET SİYASETİNİN PEŞİNDE OLDUK"

İlçe konvoyunda halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi, gördüğü yoğun ilginin 31 Mart günü sandıklara da yansıyacağına inandığını ifade etti. 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde şahsi siyaset peşinde olmadığının altını çizen Dr. Mehmet Çerçi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Seçim çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde her zaman halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Ancak seçim konvoyunda halkımızın sevgisinin daha çok sokaklara taştığını gördük. Bize değer veren, her zaman yanımızda olan halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 10 yıllık hizmet dönemimizde hiç bir zaman şahsi siyaset peşinde olmadık. Tamamen eser ve hizmet siyaseti peşinde olduk.

Halkımız da bunu, hizmete sunduğumuz eserlerimizle çok iyi gördü. 10 yıllık süreçte gencinden yaşlısına, emeklisinden işçisine, çocuklarımızdan ailelerine kadar binlerce insanımıza dokunduk ve dokunmaya da devam ediyoruz. Bizim için önemli olan gönüllere girmek ve halkımıza kalıcı eserler bırakmak. Herkes şunu iyi bilsin ki biz şimdi değil 10 yıl önce çalışmaya başladık. Hala da çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Biz her zaman halkımızın gönlünün anketinde birinci sıradayız. İnanıyorum ki halkın bize olan bu sevgisi 31 Mart günü sandıklara da yansıyacak. Çıraklık, kalfalık döneminin ardından önümüzdeki ustalık döneminde de ilçemizi vizyon projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bazıları konuşur ama biz yaparız. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Konvoyumuza yoğun ilgi gösteren halkımıza tekrar teşekkür ediyorum."