CHP mitingini DEM’e sattılar

Seçime günler kala Bitlis'te CHP Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel, "CHP'nin miting saatini DEM'e sattılar" diyerek partisinden ve adaylıktan istifa edip, AK Parti Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay'ı destekleme kararı aldı.Bitlis'te yaklaşık 300 kişi ile birlikte AK Parti binasına gelen Selim Soyugüzel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin miting saatinin satıldığını ve aramalarına rağmen il başkanına ulaşamadığını belirterek, adaylıktan ve partisinden istifa edip ailesi ile birlikte AK Parti'ye katıldı.Basın açıklamasında bulunan Selim Soyugüzel, "Bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa ediyorum. Bu memleket hepimizindir. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan Nesrullah Tanğlay başkanımızı destekleyecek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız" dedi.Bitlis'te kirli oyunların bir kez daha aşikâr olduğunu belirten Bitlis Belediye Başkanı AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay ise, "Kapalı kapılar ardında kimlerin kimlerle beraber olduğunu herkes biliyor. CHP'nin miting saati DEM Parti'ye verildi. Bu kapalı kapılar arakasında maddi pazarlıklar yapılarak verildi. Yani bu CHP'nin ve DEM Parti'nin Türkiye'de bütün ilçelerde, bütün illerde yapmış olduğu bu ittifakın aşikâr oluşunun en büyük belgesidir" dedi.AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhaoğlu da yaptığı açıklamada, "Birbirlerini yarıyolda bırakanlar işte bugün milletin partisi olan AK Parti'ye gelip burada bizimle kenetleniyorlar" diye konuştu. Açıklamaların ardından AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti'ye katılan Selim Soyugüzel'e AK Parti rozeti taktı.