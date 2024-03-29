Edirne’nin bir 5 yıl daha kaybedecek zamanı yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Edirne'de bir tesiste düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı İftar Buluşmaları" programına katıldı. AK Parti'nin Türkiye'deki belediyecilik anlayışını değiştirerek milleti gerçek belediyecilikle tanıştırdığını anlatan Işıkhan, "İnşallah 31 Mart'ta Edirne gerçek belediyecilikle yola devam edecek. Belediye Başkan Adayımız Belgin İba Edirne ile özdeşleşmiş, bu şehre emeğini ortaya koyan çok kıymetli bir yol arkadaşımız. Edirne'nin bu kez görevi AK belediyecilik vizyonu ile Belgin Başkanımıza vereceğine inanıyorum. Zira Edirne'nin bir 5 yılı daha kaybedecek lüksü yok. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren Edirne'miz, Cumhur İttifakı çatısı altına daha büyük projelerle yeni bir icraat dönemine doğru ilerlemeye devam edecek" dedi. AA