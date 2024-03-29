Erbakan’ın yol arkadaşlarından tam destek ‘Milli Görüşün’ temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan’dır

'MİLLİ GÖRÜŞÜN' TEMSİLCİSİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR

"Erbakan hocamızla başlayıp, Recep Tayyip Erdoğan'la devam eden vakarlı mücadelesini zayıflatmak ancak kindar muhterisleri sevindirir. Erbakan hocamızla yol yürüyen bazı eski dostlar bugün, darbe dönemlerinin ve vesayetin kutsallarımıza söğen güçlü adamlarıyla birliktedir ve AK Partinin karşısındadır.

Fatih Erbakan bu seçimdeki duruşuyla, ceberrut çevik birlerin, iftar sofralarında rakı isteyenlerin katıldığı milli güvenlik kurulu toplantılarında, milletimiz adına boncuk boncuk ter döken yalnız ve savunmasız adamı değil, kendisine bu zulmü yapanları sevindiriyor. Hangi gerekçe, hangi vicdan bunu makul bulur. Hiç bir gerekçe, bizi geriletmeye, kutsallarımızı çiğnetmeye, kazanımlarımızı kaybettirmeye mazeret olamaz?"

"Erbakan hocamızın yolunun varisi, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Partilerimiz Cumhur İttifakında birleşmese de, irfan sahibi kardeşimiz, aklıselim, gönlü selim insanımız tabanda birleşecektir. Recep Tayyip Erdoğan'a destek verecektir. Her partiden insanımızı, mahalle komşumuzu, sohbet arkadaşımızı ve din kardeşimizi, Hak ve batıl mücadelesinde hakkın yanında olmaya davet ediyoruz. Nice bedeller ödeyerek ve büyük mücadelelerle elde ettiğimiz özgürlüklerimizi, başörtümüzü, kutsal değerlerimizi, vatan savunmamızı ve camilerimizi kaybetmemek için Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alıyoruz.

Seçimin milletimize, ülkemize ve ümmet coğrafyasına hayırlar getirmesini dileriz."