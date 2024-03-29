Görev bilinciyle yaşadı, adalet için şehit oldu

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE BAĞLIYDI

Hakim Veysel Bülbül, "Bir meslektaşın ötesinde bir dost, bir arkadaş olarak O hep yanımızda oldu ve bizi destekledi, sevincimizi ve üzüntümüzü paylaştı. Bunun yanında milli ve manevi değerlerine bağlılığı, bir müslüman olarak inancının gereklerini hayatına ve davranışlarına yansıtması, fedakarlığı, iyiliği, dürüstlüğü, hayrı, ikramı ve paylaşmayı bir hayat tarzı haline getirmiş olması da hatırımızda kalan hususlar. Cumhuriyet Savcısı olarak sorumluluk bilinci üst düzeyde bir kamu görevlisi olarak görev yaptığını, mesleği ve görev yeri itibariyle işi yoğun olmasına karşın hiçbir zaman bundan yakınmadan milletine ve devletine hizmet düsturu ile hareket ettiğini söyleyebilirim. Gerek meslektaşlarına gerekse adliye personeline ve soruşturma gereği muhatap olduğu vatandaşlara karşı samimi ve dengeli tutum ve davranışları ile her zaman sevilen ve saygı duyulan örnek bir insan olmuştur. Fırsat buldukça İstanbul'un tarihi eserlerini ve camilerini ziyaret etmeyi ihmal etmez, bu ziyaretlerini de her zaman ailesi ve dostları ile birlikte gerçekleştirirdi. Bu vesileyle eşi ve çocukları ile anne ve babasına saygı, sevgi ve bağlılığını, işi dışındaki tüm zamanlarında onlarla birlikte programlar yapmak suretiyle kendisini tabiri caizse sevdiklerine adadığını ifade etmeliyim. Bir meslektaşın ötesinde bir dost, bir arkadaş olarak O hep yanımızda oldu ve bizi destekledi, sevincimizi ve üzüntümüzü paylaştı. Şehit Savcımızın yetişmesinde ve kişiliğinin oluşmasında en büyük pay sahibi olduğunu düşündüğüm ve sizlerin de yakından tanıdığı babası Saygıdeğer Hakkı Kiraz beyefendiye de bu vesileyle saygı ve muhabbetlerimi sunmak istiyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Savcı Kiraz, 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına avukat gibi giren 2 terör örgütü üyesince adliyenin 6'ncı katındaki makam odasında rehin alındı. Saatlerce süren çabaların ardından odasında silahla vurulan Kiraz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehadete yürüdü. 2 terörist Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Soruşturmada, biri avukat girişinden elinde cübbeyle, diğeri ise vatandaş kapısından arama yapılarak adliyeye giren teröristlerin savcıyı rehin aldıklarında Yunanistan ile telefon görüşmesi yaptıkları ve talimat üzerine savcıyı öldürdükleri belirlendi.