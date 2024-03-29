Hamza Dağ’dan ‘yapay zeka’ göndermesi... “Aday belirlerken yapay zeka değil, insan zekası kullandık”

Hamza Dağ, 70 günü aşkındır sahada sürdürdüğü seçim çalışmasına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Güne Gaziemir'de başlayan Dağ, Önder Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Hamza Dağ'a, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan ve Gaziemir AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaşadı eşlik etti. Tüm esnafla tek tek tokalaşan Hamza Dağ, onların taleplerini dinledi.

"ÇİZMELERİYLE İŞİNİN BAŞINDA OLAN BELEDİYE BAŞKANI GÖRECEKLER"

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Hamza Dağ, sahada aynı hızla devam ettiğini belirterek, "18 Ocak'ta adaylığımız açıklandığında hangi heyecanla yol alıyorsak, aynı heyecanla yol alıyoruz. Seçime 3 gün kaldı, her gittiğimiz yerde yaşadığımız teveccüh bizim enerjimizi daha da artırıyor. İzmir'in sokaklarını adım adım gezdik. Bu süreçte bizi bağrına basan İzmirli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. 1 Nisan'dan sonra yine aynı hızla hiç durmadan çok çalışacağız. Çok çalışkan Büyükşehir Belediye Başkanı görecekler. Projelerin başında, çizmeleriyle işinin başında görecekler." ifadelerini kullandı.

"ADAY BELİRLERKEN YAPAY ZEKA DEĞİL, İNSAN ZEKASI KULLANDIK"

Hamza Dağ, İzmir'in 30 ilçesinde de çok kıymetli Belediye Başkan Adaylarının olduğunu belirterek, "Biz onları belirlerken insan zekası kullandık. Yapay zekayı kullanmak aklımıza gelmedi. Hepsinde ince eledik, sık dokuduk.

Siyasi reflekslerden biraz ayrıldığımızda, adayları kefeye koyduğumuzda bizim adaylarımızın o ilçelerde çok çok ötede olduklarını görürler. Hem 30 ilçemizde hem de Büyükşehirde, Pazar günü hemşehrilerimizden bize bir şans vermelerini, daha fazla hizmet etmek için böyle genç bir ekibe bu imkanı sunmalarını bekliyoruz." vurgusu yaptı. Hamza Dağ, çocuklara oyuncaklar hediye ederken ailelerle de hatıra fotoğrafları çektirdi.