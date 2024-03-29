İzmir’de YRP adayı AK Parti lehine yarıştan çekildi

Kendisini destekleyen Yeniden Refah Partililerden Pazar günü yapılacak yerel seçimler için Cumhur İttifakı Adayı Sadık Doğruer'e destek vermelerini isteyen Metin, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bizler bir Bergamalı olarak, Bergama'da yaşayan bir birey olarak, ilçemizin geleceği için, Bergama'mızın bu 5 yıl içinde il olabilirliği, yapılacak hizmetlerin ivedi olarak yapılması, Bergama'mızın sanayileşmesindeki önemli adımların daha hızlı atılması için Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık beyin adına belediye başkan adaylığından çekiliyorum. Bizim için siyaset yeni başlıyor. Bergama'da yapılan bu işlerin çok yakından takipçisi olacağız"
KOŞTU DA DOĞRUER İÇİN BERGAMALILARDAN DESTEK İSTEDİ
Doğruer'e bir destek de yeniden aday gösterilmeyen mevcut Ak Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'dan geldi.
Bergama Belediyesi çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya gelen Koştu burada yaptığı açıklamada: "Cumhur İttifakı adayı Sayın Doktor Sadık Doğruer ile bu hizmetler çok daha yüksek bir yere gelecektir. Tabi ki Bergamalı hemşehrilerimizin, sizlerin desteği ile." Diye konuştu.