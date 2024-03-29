Makbuz göndereceklerdi gelmedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresindeki isimler etrafında dönen kayıtdışı para sayma skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile eski CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı ve Küçükçekmece Belediye Meclisi Üyesi CHP'li Turgay Özcan 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması için kendisi ve avukatının da arasında olduğu 9 kişiden 400 bin lira topladığını ve parayı özel kalemiyle gönderdiğini belirten Keskin, "Makbuzların CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından gönderileceği söylendi.Tüm sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndadır. Toplanan bağış paralarıyla ilgili bende herhangi bir belge yok. Bugüne kadar da yapmış olduğum bağışı belgeleyen herhangi bir makbuz tarafıma iletilmedi. Araya pandemi girdi. Kaotik bir süreçti" ifadelerini kullandı. Turgay Özcan ise sorumluluğun CHP Genel Merkezi'nde olduğunu belirterek, "Partiye yapılan bağışlara karşılık olarak makbuz veya herhangi bir belge vermemenin suç olduğunu da bilmiyordum" diye konuştu.