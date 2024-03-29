PKK terörü Fransa’ya sıçradı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda terör örgütü PKK yandaşlarının çıkardığı olayda 3 kişi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınırdışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları, havalimanına geldi. Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı. Terör destekçileri ile havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı. Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı. Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.Bu arada Belçika'da 20 Türk sivil toplum kuruluşu, ortak basın açıklaması yaparak terör örgütü PKK yandaşlarının saldırılarına ilişkin Belçika makamlarına provokasyonları engelleme ve güvenliği sağlama çağrısı yaptı.AVRUPA'DA terör estiren örgüt yandaşları, 24 Mart'ta da Brüksel'de nevruz kutlamaları dönüşü Türklere saldırmıştı. Türkler ise buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı. 25 Mart'ta ise PKK'lılar, Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.